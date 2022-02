"Eram agresiv" Actorul Octavian Strunilă a traversat o perioadă dificilă în căsnicie. Cum a reușit să treacă peste neînțelegerile din cuplu: "Oamenii trebuie să se uite dacă relația lor e bolnavă"

In articol:

Octavian Strunilă și soția lui, Oana Botez, trăiesc o poveste de dragoste de 9 ani și au împreună o familie superbă. Cei doi s-au confruntat, de-a lungul timpului, și cu situații care le-au pus la încercare relația, însă au reușit să treacă peste toate greutățile, iar acum sunt mai

fericiți ca oricând.

Octavian Strunilă: "Eu eram nervos tot timpul, eram agresiv"

Octavian Strunilă a dezvăluit recent, în podcastul găzduit de Cătălin Măruță, că el și mama copiilor lui au trecut printr-o perioadă dificilă în urmă cu mai mulți ani. Actorul a povestit că suferea la acea vreme de depresie din cauza lipsei banilor și a jobului, iar acest lucru a dus la deteriorarea căsniciei, pentru că începuse să își verse nervii pe soție din orice motiv: "Am avut, ca-n orice familie. Vreau să zic că momentele mele de cumpănă au fost necesare. Oamenii trebuie să se oprească la un moment dat în loc și să se uite la relația lor dacă este bolnavă pe undeva și să o repare.

Octavian Strunilă și familia lui [Sursa foto: Facebook]

Banii erau puțini, eu eram nervos tot timpul, eram agresiv. Aveam impresia că dacă nu găsesc o pereche de șosete în casă este din cauză că le-a pus undeva Oana. Am avut o perioadă, la un moment dat, când eu mi-am dat seama că dau vina pe ea pentru niște lucruri care sunt legate de mine. Am avut o perioadă în care a fost mai dificil, dar am trecut peste.", a mărturisit Octavian Strunilă, în cadrul podcastului amintit.

Octavian Strunilă [Sursa foto: Captură video]

Cum au reușit Octavian Strunilă și soția lui să treacă peste acea cumpănă din relația lor?

Octavian Strunilă și-a dat seama că a greșit enorm față de soția lui, așa că a încercat să repare lucrurile după ce s-a întors din emisiunea la care a participat în 2016, când au și apărut zvonuri în presă legate de un presupus divorț. Actorul a dezvăluit că cele 3 luni petrecute departe de casă l-au făcut să realizeze cât de norocos este că o are alături pe Oana: "Nu am fost consiliere. Am trecut. Faptul că am fost plecat trei luni, ca-n armată am fost. Când m-am întors, s-au aranjat lucrurile. Am greșit total, recunosc. Nu am fost niciodată violent, nu am fost niciodată violent nici măcar în limbaj.

Aveam senzația că lucrurile nu ies, pentru că… e nașpa să trăiești în casă cu un om în depresie. Eram în depresie în anii respectivi și aveam toate motivele. Adevărul e unul singur. Oana a fost un mare echilibru, pentru că a înțeles de foarte multe ori că unele căderi de-ale mele erau justificate de lipsa de activitate.", a mai spus cunoscutul actor, în cadrul aceluiași podcast.