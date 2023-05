"Eram căsătorit cu Deea și nu mi-am permis să vorbesc" Gândul care l-a urmărit mult timp pe Dinu Maxer, după despărțirea de Nicoleta Luciu. Abia acum, după divorț, a spus când i-au dispărut sentimentele pentru brunetă

In articol:

În urmă cu mai bine de două decenii, Dinu Maxer și Nicoleta Luciu formau unul dintre cele mai controversate cupluri mondene de la noi.

S-au iubit cu foc mult timp, dar la fel de pătimaș s-au și stins sentimentele dintre ei, nu înainte, însă, ca Nicoleta Luciu să pozeze în Playboy și ca Dinu să o lanseze în muzică.

Dinu Maxer spulberă toate neadevărurile despre relația cu Nicoleta Luciu

Însă, acela a fost momentul când multe speculații s-au făcut pe seama relației lor și, mai ales, a comportamentului artistului față de brunetă.

Deși el nu a vorbit niciodată până acum despre fosta relație, pe motiv că era căsătorit cu Deea și din această cauză nu și-a permis, în cadrul emisiunii prezentată de Cristina Șișcanu, Dinu Maxer s-a hotărât să dea cărțile pe față.

Artistul spune că motivul separării de Nicoleta Luciu nu a fost faptul că ea a pozat goală, căci el și-a dat acordul în această chestiune.

Însă, dacă a fost vreo supărare din partea lui, așa cum s-a tot spus, aceea a avut legătură cu finalizarea ședinței foto.

Și asta pentru că Dinu spune că imaginile ce trebuiau să fie senzaționale cu Luciu au fost unele care, de fapt, nu au avantajat-o deloc și care nu i-au scos în evidență frumusețea trupului și a chipului.

Astfel, a subliniat el, gelozia în această privință nu și-a avut locul între ei, căci Dinu a fost cel mai mare susținător al fostei iubite pe vremea când aceasta a ales să pozeze nud.

„ Mulți ar zice că din cauză că am acceptat să pozeze în Playboy (n.r. – s-au despărțit). Cred că e momentul să-i dau o replică lui Boerescu, care a scris în cartea lui și a avut ceva cu mine. Când a avut Nicoleta prima ședință foto (n.r. – în Playboy), odată ce eu mi-am dat acceptul la ședința foto, am vrut să iasă ceva mișto. Mi-a zis (Boerescu): „Nu, tu nu vii”. Nicoleta a fost extrem de stresată, prima ședință a fost varză. Aveau politica lor. Ce m-a deranjat este că Silviu Boerescu că am fost atât de gelos, încât nu am lăsat-o. Exact invers. Eu mi-am dat acceptul, am vrut să iasă un editorial senzațional, eu nu m-am putut uita la editorialul ăla, eu știind cum e Nicolet a și cum a apărut. Efectiv nu mi-a plăcut. Îi făceam eu poze mai bune, în casă. Nu mi-a plăcut deloc… din cauză că a fost timorată ea…Plus că a fost o ședință foto „cu perdea”, nu s-a arătat tot. Am fost acuzat pe nedrept de el și chiar mă deranjează lucrul, a furnizat niște date false, dar nu am apărut în presă pentru că eram căsătorit cu Deea și nu mi-am permis să vorbesc de cealaltă relație. ” a declarat Dinu Maxer, la emisiunea Cristinei Șișcanu.

Pe lângă susținerea de la momentul ședinței foto, Dinu spune că a ajutat-o și ulterior pe Nicoleta Luciu. Datorită lui și-a câștigat un loc în showbiz-ul românesc și astfel a ajuns pe micul ecran.

Faptul că i-a făcut o trupă a ajutat-o pe Luciu să se poziționeze în atenția oamenilor din televiziune și, în felul acesta, după o discuție, a ajuns asistentă TV, urmând apoi pentru ea proiect după proiect.

„ Au fost câțiva ani, în care eu ca notorietatea am fost peste Nicoleta. Până în 2000, ca imagine, am fost mult peste ea. În ’99 a câștigat Miss România, ceea ce i-a adus un val de publicitate, dar nu îndeajuns cât s-o mențină. Iar eu în 2000 am gândit să-i fac o trupă muzicală și acela a fost secretul. Am făcut trupa Alize, am făcut un proiect, și aia a fost cheia ca ea să continue ascensiunea, și apoi a fost momentul când, după o discuție cu Teo Trandafir, a devenit asistenta ei. ”, a mai adăugat Dinu Maxer.

Cât despre despărțire, ei bine, nu, nu gelozia i-a dus la capătul iubirii, ci neînțelegerile care, în timp, le-au erodat relația. Neînțelegeri care și-au pus amprenta în același mod și asupra mariajului avut cu Deea.

„ În ultimii ani când eram cu Nicoleta, a venit mama și mi-a spus așa: „Dinu vă certați prea mult voi o să vă despărțiți din cauza asta”. Același lucru s-a întâmplat și pe finalul relației cu Deea, când copilul meu de 12 ani mi-a dat verdictul, atunci când sentimentele nu mai converg încep certurile, certuri din nimic”, a mai declarat Dinu Maxer, Cristinei Șișcanu.