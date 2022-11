”Eram ciuruit, a fost groaznic” Cătălin Botezatu, amintiri din infern. Cum a reușit designerul să depășească perioada în care a fost diagnosticat cu cancer la colon

In articol:

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai celebri bărbați din România. Norocul, ar spune unii, l-a dus pe culmile succesului, în timp ce el declară că doar munca l-a ajutat să fie recunoscut la nivel internațional.

Însă, deși pe plan profesional a reușit să facă tot ce și-a propus, fiind acum bogat și celebru, la capitolul amor ori sănătate, vedeta nu a prea avut noroc.

Credința l-a salvat pe Cătălin Botezatu de cancer

De-a lungul timpului, fostul jurat de la ”Bravo, ai stil” a trecut prin mai multe experiențe dure din punct de vedere al sănătății.

Cea mai grea perioadă, notează vedeta, a fost cea care, în urma unui control de rutină, a fost diagnosticat cu cancer la colon.

Atunci, dorindu-și să lupte cu boala și să o învingă, Cătălin Botezatu a ales să se trateze la o clinică din Turcia.

Fiind însoțit pe tot parcursul intervenției și a recuperării post-operatorii de un consilier medical internațional, Eva Pavel.

Acum, după extirparea în totalitate a tumorii și scăparea definitivă de cruntul diagnostic, Cătălin Botezatu recunoaște cât de greu i-a fost să depășească acele momente.

Ba chiar, spune, ca un îndemn pentru toți cei care trec prin ceea ce și el a trăit cândva, că în astfel de situații limită, voința interioară și credința în Dumnezeu au fost cele care l-au ajutat să învingă boala și să nu-și piardă speranța că finalul va fi unul fericit. Astfel, a reușit să lupte în continuare pentru viața sa și să primească o a doua șansă la viață.

„La boli de genul ăsta, cel mai important e să crezi în Dumnezeu și să fii tu foarte puternic. Contează să fii tu foarte optimist, foarte pozitiv, să crezi, să îți dorești să trăiești. Restul o fac medicii și aparatura de performanță, altfel nu reușești. Am văzut oameni care au avut operații mult mai ușoare, dar din cauza psihicului, au murit. E grav! Dar am trecut și am trecut destul de greu. Un an de zile a fost groaznic, eu nu prea stau bine cu venele. Eram ciuruit, efectiv. Când vedeam că trebuie să mai îmi facă o altă gaură să mi se ia sângele. În fiecare dimineață mi se lua sânge, eram monitorizat. Spitalele în care am fost eu le numesc spitale tip NASA, sunt ceva extraordinar, dar datorită lor sunt aici”, a mărturisit Cătălin Botezatu, în cadrul emisiunii Cristinei Șișcanu.