,,Eram imaturi emoțional”. Mimi a dezvăluit detalii despre fosta sa relație cu Sebastian Dobrincu. Influencerița voia să-l facă tată pe milionar

Mimi este una dintre cele mai urmărite vloggerițe din România. Tânăra este cunoscută pentru videoclipurile sale în care vorbește fără ocolișuri despre viața ei personală.

Videoclipul care a adus-o pe Mimi în atenția tuturor este unul în care influencerița vorbește despre cum a fost pentru ea prima noapte de dragoste.

Mimi a vrut să îl facă pe Sebastian Dobrincu tată

Mimi și Sebastian Dobrincu, cel mai tânăr milionar din Silicon Valley, au trăit o poveste de dragoste timp de doi ani, însă, în urmă cu câteva luni, cei doi au pus capăt relației. Vloggerița întrebată într-un interviu dacă părinții ei așteaptă un nepot, aceasta a declarat că la un moment dat, când era într-o relație s-a gândit la a deveni mamă.

,,Nu am în plan să fac copiii. M-am gândit când eram într-o relație. Mi-am și dorit, doar că în momentul de față mi-am dat seama că ar fost o mare greșeală. Adică sunt foarte tânără, îmi doresc să văd lumea. Am alte priorități. Un copil n-ar fi chiar ce îmi doresc eu de la viață, acum cel puțin. Poate peste, nu știu, 10 ani o să gândesc diferit”, a spus tânăra.

Aceasta a mai mărturisit și că relația despre care vorbește este chiar fosta ei relație, cea cu anteprenorul Sebastian Dobrincu.

,,La cea cu Sebastian mă refer. Am fost vreo doi ani împreună. Da, am vorbit și de asta, dar nu, nu aveam planuri. Adică nu era nimic stabilit, era o discuție, dacă am rămâne împreună toată viața și la un moment dat o să dorim copiii, o să facem”, a continuat Mimi.

Lipsa comunicării a fost cea care a pus punct relației

Se pare că cea care a încheiat povestea de dragoste a acestora nu a fost altă persoană, ci chiar lipsa comunicării. Influencerița a spus că din cauza imaturității și a faptului că niciunul nu a știut să gestioneze relația s-a ajuns la despărțire, dar, cu toate acestea, ea nu regret nimic.

,,Cred că a fost o lipsă de comunicare între noi doi. Eram imaturi emoțional și s-a produs o ruptură pentru că n-am știu să gestionăm relația pe care o aveam. Nu regret absolut nimic în viața asta dacă așa a fost să fie”, a declarat vloggerița, potrivit Fanatik.