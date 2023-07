„Eram la un pas de moarte” Eliza Natanticu a fost pe punctul de a-și pierde viața! Vedeta a trecut prin momente de cumpănă, pe patul de spital. Ce a ajutat-o să se vindece?

In articol:

Eliza este căsătorită cu celebrul comediant, Cosmin Natanticu. Cei doi sunt împreună de 13 ani, iar în 2018 au decis să facă pasul cel mare și au devenit soț și soție. Partenera de viață a lui Cosmin Natanticu a studiat actoria, iar în prezent are o carieră în domeniul muzical, lucru pe care și l-a dorit încă din copilărie.

Citește și: „S-a spus DA” Emi de la Noaptea Târziu s-a căsătorit cu logodnica sa, Mădălina! Cine le-a fost alături în cea mai importantă zi din viața lor

Recent, Eliza Natanticu a făcut dezvăluiri dureroase despre viața ei. Artista a povestit că a fost la un pas de a muri, după ce a contractat o bacterie intraspitalicească. Pe patul de spital, Eliza și-a promis că, dacă va reuși să se vindece, își va urma visul și se va apuca de muzică.

Citește și: Dependența cu care s-a confruntat Cosmin Natanticu! Actorul a cheltuit sume fabuloase pe acest viciu: „Lizzie nu înțelegea ce-i cu mine, credea că am pe altcineva”

Citeste si: Rezultate BAC 2023: Verifică online nota obținută, pe EDU.ro! Notele la bacalaureat au fost publicate/ Rezultatele la BAC 2023 în fiecare județ/ Rata de promovare este de 72,8%- kanald.ro

Citeste si: MEGA-GALERIE FOTO| Campania total neobișnuită demarată de profesoara catolică devenită vedetă OnlyFans. Ce trebuie să facă fanii pentru poze nud- stirileprotv.ro

„Muzica m-a salvat din cele mai grele situații. La un moment dat am fost internată în spital, eram la un pas de moarte, contactasem o bacterie. Atunci am spus: Doamne dacă ies de aici și reușesc să merg mai departe, vreau să fac muzică. Eu am terminat actoria. Niciodată nu este prea târziu, am 34 de ani. Dacă acesta este drumul meu, așa va fi”,

a declarat Eliza Natanticu pentru Spynews.ro

Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza [Sursa foto: Instagram]

Ce a ajutat-o pe Eliza Natanticu să se vindece

Soția lui Cosmin Natanticu a avut în trecut o problemă minoră de sănătate, care s-a transformat în ceva grav pe parcurs. Vedeta a trecut printr-o operație chirurgicală fără complicații, dar s-a ales cu o bacterie din interiorul spitalului. Eliza a fost pe punctul de a muri, însă a reușit să se vindece printr-o metodă inedită.

Artista a mărturisit că, după aproape o lună de spitalizare și alte două intervenții chirurgicale, aceasta s-a vindecat cu puterea minții.

Citeste si: „Fetițele au fost martore la fapta tatălui lor. Acest monstru a lăsat cicatrici și traume în sufletul fetelor mele” Fiicele Danei Roba i-au povestit mamei lor traumele prin care au trecut- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate BAC 2023. Listele, disponibile pe Edu.ro. Scrie codul și vezi nota obținută la Bacalaureat- stirilekanald.ro

Citeste si: Liviu Teodorescu radiază de fericire. Artistul a devenit tată pentru prima oară: "Fericirea pe care o simt acum este imensă"- radioimpuls.ro

Citește și: Emi de la "Noaptea Târziu", pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă. El și viitoarea lui soție au stabilit deja cine vor fi nașii: “Am două perechi”

„Am suferit o intervenție minoră in zona ovarelor, nimic ieșit din comun. Am luat o bacterie. Noroc că am avut-o alături pe doamna Maia Morgenstern, dânsa a vorbit cu doctorii, m-a ajutat foarte mult. Ulterior am fost operată încă două ori pentru a vedea care este problema, a treia oară urmă să ma taie de sus până jos, nu am mai fost de acord. Cumnatul meu a vorbit cu un medic la acel moment, acela i-a spus că vindecarea pleacă și de la minte, de la cap și i-a spus: spune-i să își spună așa, îmi impun ca fiecare celulă din corpul meu să se vindece, să se regenereze și îmi impun autovindecare, sunt bine, sunt perfect sănătoasă. Am spus cu atâta convingere și credință în Dumnezeu. În acel moment Cosmin era lângă patul meu și îmi citea acatistul Sfântului Nectarie. După trei zile am ieșit din spital, de când am început meditația și după 3 săptămâni în care mi-au băgat cele mai bune antibiotice, m-am vindecat. Atunci mi-am dat seama cât de importantă este puterea minții”, a mai spus Eliza Natanticu.