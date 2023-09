”Eram mai în vârstă și sărac” Răzvan Fodor, mesaj neașteptat în online, la 13 ani de căsătorie. Cum a reacționat soția sa, după mărturisirile lui uluitoare?

In articol:

Răzvan și Irina Fodor formează unul dintre cuplurile mondene apreciate la scară largă de public. Toți ochii sunt ațintiți asupra lor, iar ei, la rândul lor, au decis să nu se ascundă de curiozitatea fanilor.

Astfel că împărtășesc fiecare moment cu cei care fac parte din comunitatea lor online, acolo unde un număr mare de admiratori este nerăbdător să mai afle noutăți de la familia vedetă.

Citește și: Irina Fodor, prinsă în mijlocul unui cutremur de 6,6 în Columbia! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp: „Așa întâmpinare”

Răzvan Fodor, mesaj neașteptat în online, la 13 ani de căsătorie [Sursa foto: Facebook ]

Irina și Răzvan Fodor au împlinit 13 ani de mariaj

Noutăți care au venit acum din partea amândurora, căci au un motiv întemeiat de a-și striga iubirea în gura mare.

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: O chelneriță a luat nota de plată, cu speranța unui bacșiș. Mesajul scris însă de clientă a lăsat-o fără cuvinte- stirileprotv.ro

Și asta pentru că acum s-au împlinit 13 ani de la momentul în care și-au jurat iubirea care îi ține și azi împreună.

În urmă cu mai bine de un deceniu, spune Răzvan Fodor, i-a ieșit Irina în cale și, în ciuda unor impedimente, după cum le-ar numi unii, a reușit să o cucerească.

Bătrân și sărac, spune el că era la vremea aceea față de cea care acum îi este soție, dar asta nu a contat, căci ea i-a spus „DA” atunci când prezentatorul a pus marea întrebare.

Astfel că, deși este între ei o diferență de vârstă de 13 ani, lucrurile merg și azi ca pe roate, când pot spune unul despre celălalt că nu sunt doar soți, ci și prieteni, iubiți, parteneri și sprijin.

Citește și: „Avem un an de zile în care am fost departe unul de altul” Ce a recunoscut Răzvan Fodor, după plecarea Irinei în America! Ce se întâmplă, de fapt, în mariajul lor

Citeste si: „Tot plângea că o doare. Spre dimineață a spus că nu are aer, simte că nu are aer. Gura și nasul îi erau vinete.” Cum s-a stins, de fapt, Alexandra Ivanov la maternitatea din Botoșani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 septembrie 2023. Ce sfânt este cinstit marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a reacționat Kim Kardashian după ce au apărut imagini cu Kanye West în ipostaze indecente- radioimpuls.ro

”Acum 13 ani eram și mai în vârstă decât ea, eram și sărac, dar cumva, am păcălit-o și a zis “da”. Ani mai târziu, ea s-a obișnuit cu ideea, iar eu nu am mai îmbătrânit cine știe ce. Ceva rate pe la bănci tot mai am, dar căsnicia merge ca pe roate. Mă distrez cu ea, mi-e și soție, și prietenă, și iubită, și partener, și ajutor, într-un cuvânt, m-a iubit Dumnezeu. Te iubesc!!”, este mesajul publicat de Răzvan Fodor, pe Facebook.

Și tot acolo, nici Irina Fodor nu s-a lăsat mai prejos.

Prezentatoarea a ținut și ea să marcheze momentul căsniciei lor printr-un mesaj cel puțin la fel de siropos.

Vedeta consideră, contrar a ceea ce se spune, că pentru familia ei numărul 13 este cu noroc. Și asta pentru că de 13 ani este iubită, iubește și viața i s-a schimbat complet.

”Treisprezecele meu norocos! Astăzi am făcut 13 ani de la căsătorie. La mulți ani nouă, Fodorică! Până la adânci bătrâneți!”, a scris și prezentatoarea, în mediul online.