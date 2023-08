„Eram un fel de Betty cea urâtă” Câte operații estetice are, de fapt, Ramona Olaru? Asistenta TV a spus adevărul despre schimbările pe care le-a făcut la aspectul ei fizic

In articol:

Ramona Olaru este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz și nu duce deloc lipsă de pretendenți. De când a început să apară pe micul ecran, o mulțime de bărbați au pus ochii pe ea și au făcut orice le-a stat în putință să o cucerească, fiind atrași atât de aspectul ei fizic, cât și caracterul său.

De-a lungul timpului, mulți au fost și cei care au pus la îndoială frumusețea ei, spunând că, de fapt, ea nu ar fi arătat așa dintotdeauna și că ar fi apelat, de nenumărate ori, la ajutorul bisturiului.

Câte operații estetice are Ramona Olaru

Asistenta TV s-a săturat să tot audă povești despre ea și a hotărât să spună tot adevărul despre cum a ajuns la forma fizică din prezent. Recent, Ramona Olaru a vorbit deschis și a recunoscut că a apelat o singură dată la bisturiu, pentru a-și mări bustul, însă aceasta este singura operație estetică prin care a trecut. De asemenea, vedeta le-a închis gura răutăcioșilor și a spus că nu și-a făcut nicio intervenție la față, căci nici nu a fost nevoie.

Asistenta TV a mai declarat că, odată cu trecerea timpului, ea a evoluat și s-a schimbat, așa cum este și normal, de aceea nu mai arată la fel ca la începutul carierei sale din televiziune.

„Oamenii nu văd faptul că noi evoluăm, ne dezvoltăm ca oameni, fizic vorbind. Au rămas cu imaginea din 2012-2013, când am apărut prima oară la Neatza, aveam părul lung, negru, purtam aparat dentar și aveam și ochelari de vedere. Eram un fel de Betty cea urâtă, dar mie îmi place să cred că eram foarte drăguță și foarte frumoasă pentru vremea respectivă. Vremurile se schimbă, moda se schimbă, stilul se schimbă, te adaptezi. Nu ne mai machiem cum ne machiam în urmă cu 10 sau 15 ani! Normal că se schimbă modul în care arăți! Cred că acesta este lucrul care îmi aduce un zâmbet pe față, faptul că am operații estetice. Nu am! Nu am operații estetice! Bine, am la bust, dar nici aici nu sunt…La față sigur nu! Nasul natural, obrajii naturali, buze nu am, le colorez și atât! Știu să mă machiez!”,

a declarat Ramona Olaru pentru Ego.ro

Ramona Olaru, dezvăluiri inedite din viața intimă

De câteva luni, asistenta TV este o femeie singură, căci, după despărțirea de Cătălin Cazacu, nu a mai găsit niciun bărbat care să îi respecte toate cerințele, încât să îi dea voie să intre în viața ei. Deși, în ultimul timp, a mai apărut la brațul unor domni, Ramona Olaru a mărturisit că a ieșit cu ei în oraș doar pentru a-i cunoaște și nu s-a ajuns niciodată la mai mult. Cât despre viața ei intimă, asistenta TV a dezvăluit, recent, că, pentru ea, conexiunea spirituală este foarte importantă și, dacă aceasta nu există, ea nu se poate apropia fizic de un bărbat.

„Foarte mult. La mine nu se poate sex fără apropiere emoțională.(...) Da, sunt demisexuală. Da, nu pot fizic cu un bărbat dacă nu pot mai întâi psihic și emoțional. Plus de asta, mie trebuie să-mi placă mâinile și picioarele bărbaților. Trebuie să aibă degetele mai lungi. Bine, nu vă gândiți departe. Mai lungi și mai subțiri. Nu-mi plac mâinile mici și… cârnăciori” , a declarat Ramona Olaru, pentru Cancan.ro.