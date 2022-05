In articol:

Cher a împlinit astăzi 76 de ani! Artista s-a născut pe 20 mai 1946, cunoscută si sub numele de Cherilyn Sarkisian LaPiere. Cher se numără printre cele mai frumoase artiste ale industriei muzicale internaționale. Chiar si la 76 de ani, Cher arată uimitor și se menține ca la 30 de ani!

Cum arăta Cher în tinerețe

Pe lângă talentul său în muzică și actorie, Cher este cunoscută pentru frumusețea sa care a dat gata timp de zeci de ani întreaga lume.

Artista are o carieră care durează de peste 50 de ani. Ajunsă la vârsta de 76 de ani, Cher a șocat de-a lungul anilor prin ținute excentrice și schimbări de look radicale, care au ajutat-o să mențină atenția publicului. Iată cum arăta Cher în tinerețe!

Este aproape neschimbată. Cum arăta Cher în tinerețe și cum arată la 76 de ani [Sursa foto: Shutterstock]

Citeste si: Cher va avea un film despre viața personală. Pelicula va fi produsă de Judy Craymer și Gary Goetzman

Citeste si: Luca, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, prima reacție după ce s-a născut frățiorul său. Ce i-a transmis lui Liam- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cher și-a început cariera în 1960, pe când era doar o fetiță cu visuri mărețe. Cher visa să ajungă una dintre cele mai apreciate cântărețe ale lumii. Mai târziu, a ajuns să se afirme în muzică, deveind cunoscută datorită primului său partener de viață, Sonny Bonno, alături de care a cântat la începutul anilor ’60.

Cher nu s-a arătat talentată doar în muzică, ci s-a afirmat și ca actriță. Ea s-a impus în domeniul actoriei începând cu anii ’60. Artista a fost premiată cu un Oscar pentru cea mai bună actriță, pentru rolul din filmul Moonstruck, din 1988.

Cântăreața este aproape neschimbată, la vârsta de 76 de ani

După mai bine de 50 de ani de carieră, ajunsă la 76 de ani, Cher se menține uimitor.

Cântăreața arată aproape neschimbată chiar și la această vârstă înaintată.

Unul dintre motivele felului în care s-a menținut Cher atât de frumoasă este gena sa, pentru că și mama artistei, la 95 de ani, se află într-o formă de invidiat.

Este aproape neschimbată. Cum arăta Cher în tinerețe și cum arată la 76 de ani [Sursa foto: Shutterstock]

Citeste si: Alexandra Stan, atacată din toate părțile după ce a apărut aproape goală pe Internet! Artista a fost taxată dur: „Ăsta e cont de artist?”

Cher și mama sa au gene bune, însă amândouă au făcut mult sport de-a lungul vieții și au mâncat sănătos. În plus, se bucură de viață și apreciază toate darurile pe care li le-a oferit soarta, indiferent cât de mici au fost ele.

„Trebuie să faci multe exerciţii fizice, dacă vrei să-ţi păstrezi trupul frumos şi tânăr', a mărturisit Cher pentru revista „People'. „Mulţumesc lui Dumnezeu că am fost mereu băieţoasă, aşa că nu mi-a fost greu să fac sport. Îmi plac dulciurile şi cafeaua, dar mă abţin. Nu fac niciodată excese, ca să pot să intru în costumele mele de scenă. Am mereu grijă ce mănânc şi cât mănânc. Când aveam vârsta de 40 sau de 50 de ani nu trebuia să am grija asta, dar acum trebuie să fiu activă, să fac surf şi tenis”, spune artista, menționând că și mama ei are același stil de viață.