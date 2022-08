„Este cea mai mică rată a natalității din istoria României”. Statistica ar putea prăbuși piața forței de muncă din țara noastră | EXCLUSIV

In articol:

Îmbătrânirea populației și reducerea forței de muncă sunt trenduri îngrijorătoare nu doar pentru viitorul României, ci pentru viitorul întregului continent.

Vladimir Alexandrescu, purtător de cuvânt al INS: „Suntem una dintre țările cu natalitate chiar mai mare în Europa, față de țările din Vest, exceptând Franța și Irlanda.”

În prima jumătate a lui 2022 s-au născut aproape 78.800 de copii, cu 14.000 mai puțini decât în primele 6 luni ale anului trecut, și reprezintă cea mai scăzută natalitate înregistrată în țara noastră din 1877 încoace.

Datele oferite de Institutul Național de Statistică (INS) prezic un viitor în care tot mai mulți oameni vor avea nevoie de pensii și servicii sociale, susținute financiar de tot mai puțini care vor contribui la bugetul de stat ca salariați. În 2020, procentul din populație al celor cu vârste de 65 de ani sau peste a crescut de la 14% la 19% și, potrivit INS, va atinge pragul de 30% în 2060.

Acest lucru este strâns legat de numărul tot mai mic de nașteri din România de la an la an și, susține purtătorul de cuvânt al INS, are sens dacă privim modul în care s-a schimbat societatea în ultimele decenii.

„Este cea mai mică rata a natalității, practic, din istoria României. Nu neapărat condiția economică este cea care generează reticența femeilor, cât schimbarea de mentalitate care a intervenit, în ultimele decenii, în toată lumea modernă. România nu face excepție, ba, din punctul ăsta de vedere, suntem una dintre țările cu natalitate chiar mai mare în Europa, față de țările din Vest, exceptând Franța și Irlanda. Ideea este că femeia modernă vrea mai întâi să își inițieze o carieră, abia după se gândește la constituirea unei familii și, în al treilea rând, se gândește să aibă și copii. Dacă se gândește să aibă copii, aici intervine și factorul economic, se gândește să aibă unul singur, cel mult doi. Cei care au intuit lucrul ăsta în maniera cea mai corectă, din Europa de Vest, au fost francezii, care, în urmă cu vreo 50-60 de ani, au demarat un program care a pus pe primul plan posibilitatea femeii de a se reintegra și de a-și păstra statutul social și după ce se naște un copil, luând măsuri ca această perioadă post-natală să fie cât mai scurtă. Au obligat instituțiile publice și întreprinderile particulare să aibă creșe, grădinițe, așa încât, după câteva luni de la naștere, femeia să poată reveni la locul ei de muncă”, a precizat Vladimir Alexandrescu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Vladimir Alexandrescu: „Problema va fi peste câțiva ani, când va ieși la pensie generația decretului celebru al lui Ceaușescu.”

Vladimir Alexandrescu, purtător de cuvânt al INS [Sursa foto: Facebook]

Segmentul din populație apt de muncă (15-64 de ani) a suferit și el un declin în 2020, de la 69% la 65% și va scădea până la 57% în 2060. Cea mai mare provocare a următorilor ani va fi în momentul în care vor începe să iasă la pensie „decrețeii”, cei născuți în perioada Decretului 770/1996, prin care dictatorul Nicolae Ceaușescu a interzis avorturile și a încercat să crească accelerat natalitatea României. Decretul a fost abrogat în primele zile după Revoluție, în 1989, însă efectele economice legate de pensii și servicii sociale se vor vedea abia din 2030 încolo.

„Exportul de forță de muncă, cumva, s-a stabilizat și pe fondul pandemiei, care a creat anumite probleme economice în Vest. Exodul s-a diminuat în ultimii ani. Problema rămâne acest dezechilibru natural, faptul că avem puține nașteri. În acest moment, există 143 de persoane vârstnice, de peste 65 de ani, la 100 de persoane sub 15 ani. Asta înseamnă, pe de o parte, că vor fi mai puține potențiale mame, deci șansa de a redresa situația devine din ce în ce mai complicată. Pe de altă parte, pe măsură ce se schimbă generațiile, apare o acută lipsă de forță de muncă. Va fi din ce în ce mai greu să susținem generațiile vârstnice mai numeroase, care au nevoie de pensii. Problema va fi peste câțiva ani, când va ieși la pensie generația decretului celebru al lui Ceaușescu”, le-a mai spus Vladimir Alexandrescu jurnaliștilor WOWbiz.