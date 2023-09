„Este cel mai bun lucru rău care mi s-a întâmplat” Ana Morodan, mărturisiri neașteptate la câteva luni de la accidentul rutier! Cum s-a schimbat viața vedetei, după nefericitul eveniment: „Îmi voi asuma consecințele”

In articol:

Ana Morodan trece acum printr-o nouă etapă din viața ei, la doar câteva luni de la accidentul pe care l-a provocat. Vedeta a uimit pe toată lumea cu noile mărturisiri făcute și a precizat cum i s-a schimbat viața de atunci.

Mai mult decât atât, „Contesa digitală” este pregătită să accepte toate consecințele legii, după ce procesul se va termina.

Citește și: Ana Morodan, din nou pe mâna medicilor esteticieni. Cum se simte după intervenția suferită: „Se văd rezultatele”

Ana Morodan, mărturisiri neașteptate la doar câteva luni de la accident

Ana Morodan este cunoscută de foarte mulți oameni, iar de la începutul carierei sale a fost apreciată pentru simțul umorului și modul în care a spus lucrurilor pe nume de fiecare dată.

Iată că în prezent, la câteva luni de la incidentul pe care l-a provocat în traficul din Capitală, mărturisește cum s-a schimbat viața ei. Dezvăluirile făcute de către vedetă au uimit pe toată lumea, mai ales că a spus cu sinceritate că a fost cel mai bun lucru rău care i s-a întâmplat, motivând că s-a regăsit și a petrecut timp prețios cu propria persoană.

Totodată, ea a spus că regretă, dar și că se simte norocoasă pentru faptul că nu a lovit pe nimeni cu mașina în acele momente. Contesa digitală a precizat toate aceste detalii în cadrul unei emisiuni televizate, unde a ținut să sublinieze că nu a consumat substanțe interzise, ci doar un calmant.

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cerșetorii care fac 600 de euro zilnic, iar la finalul zilei pleacă cu un Mercedes metalizat, au invadat un oraș- stirileprotv.ro

„Acea neglijență cruntă o regret. Recunosc, a fost imprudent din partea mea, doar că nu am fost eu atunci chiar clară pentru că știți, aveam totuși un anxiolitic la bord, nu substanțe pshioactive și nu alcool!(...) Analizele au relevat că aveam doar un calmant în sânge, nu alcool și substanțe interzise.

Da, a fost regretabil, un lucru pe care îl regret, și consider că sunt norocoasă că nu am lovit pe nimeni, dar uitându-mă acum în perspectivă este cel mai bun lucru rău care mi s-a întâmpalt, pentru că mi-a dat ocazia să stau cu mine și să îmi reevaluez prioritățile mele de la 38 de ani și mă bucur că am avut timpul ăsta pentru mine foarte mult.”, a spus Ana Morodan, în timpul emisiunii.

Ana Morodan [Sursa foto: Instagram]

Citește și: „Am ajuns să stau în pat” Cum s-a schimbat viața Anei Morodan de când urmează un tratament împotriva dependenței de calmante? Problemele cu care se confruntă vedeta în prezent: „Nu m-aș fi gândit”

Citeste si: „Mi se pare cel puțin inedită solicitarea, nu vreau să spun nesimțită. Fiți atenți, în ce constă toată povestea.” Ce i-a cerut o doamnă lui Mădălin Ionescu, într-un mesaj privat- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: O nouă audiere în cazul accidentului teribil de la 2 Mai/ Avocat: ”Declarațiile familiilor tinerilor decedați sunt șocante, ceva îngrozitor”- stirilekanald.ro

Citeste si: Claudette Dion, noi vești proaste despre starea de sănătate a cântăreței Celine Dion: "Are spasme care nu pot fi controlate"- radioimpuls.ro

Vedeta este pregătită să îndure consecințele legii

În cadrul aceluiași interviu, Ana Morodan a precizat că dosarul penal încă este în desfășurare, însă își asumă și este pregătită să îndure toate consecințele legii. Totodată, influencerița a recunoscut că nu a excelat niciodată în ceea ce privește condusul unei mașini, dar acum nu își face griji, căci are un șofer personal care o duce oriunde își dorește.

„Dosarul se judecă și eu sunt responsabilă și îmi voi asuma consecințele care vor fi stabilite de organele de judecată.(...) Eu niciodată nu am fost un șofer care a excelat în această abilitate a condusului. Mă plimb cu mașina, am un șofer, nu știu pe cât timp îmi va fi suspendat permisul și cât timp va fi suspendat, este pe bună dreptate și o să-mi asum această consecință.”, a mai spus Ana Morodan .

Ana Morodan [Sursa foto: Instagram]