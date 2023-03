„Este extrem de deranjant” Vlăduța Lupău, semnal de alarmă pentru toți cei care se cazează în hoteluri! Artista nu mai suportă să trăiască asta de fiecare dată

In articol:

Fiind un artist foarte apreciat și solicitat la evenimentele private din toate colțurile României și ale Europei, Vlăduța Lupău petrece foarte mult timp departe de casă, iar dormitul la hotel a devenit pentru ea o obișnuintă de ani de zile.

Vlăduța Lupău, sătulă de atitudinea oamenilor cazați în hoteluri

Artista este o persoană foarte calculată și tolerantă cu cei din jurul său, însă până la un punct. Apreciază bunul simț și educația oamenilor mai presus decât orice, motiv pentru care, ori de câte ori întâlnește exemple de „așa nu”, încearcă să tragă un semnal de alarmă pentru a-i face pe oameni să-și corecteze comportamentul de care poate nu-și dau seama, dar care devine foarte deranjant pentru cei din jur la un moment dat. Artista a povestit admiratorilor săi experiențele neplăcute cu care se confruntă atunci când doarme în hoteluri, în speranța că aceste devieri vor fi corectate.

Mai exact, Vlăduța Lupău a împărtășit cu fanii săi din mediul online că, ori de câte ori ajunge la un hotel pentru a se odihni între evenimente, somnul și buna dispoziție îi sunt deranjate de gălăgia și haosul de pe holuri atât ziua, cât și noaptea.

Artista și-ar dori ca oamenii să înțeleagă faptul că în hotel, pe lângă oameni care sunt în vacanță și care se distrează până dimineața, există și oameni care muncesc din greu și care caută, uneori doar și pentru câteva ore, să se odihnească.

„Sunt o persoană care stă foarte mult la hotel și eu, când stau la hotel, am nevoie de odihnă. De mult timp am vrut să punctez niște aspecte pe care oamenii, cred eu, nu își dau seama că le fac atunci când stau la hotel și este extrem de deranjant. Urli ca bezmeticul, ca bezmetica pe holuri... dacă tu stai la hotel, vezi, doamne, nu mai stă nimeni- și pe holuri, un tămbălău, o gălăgie... Nu am pățit doar ziua chestia asta, ci și noaptea, pe la 3-2 noaptea veneau unii beți, afumați de prin cluburi sau undeva și gălăgie, trântit ușa, un haos. Trebuie să vă gândiți că poate sunt oameni care chiar dorm acolo și se odihnesc poate câteva ore. Același lucru se întâmplă și dimineața când merg la micul dejun. Gălăgie, frate, de zici că trebuie că trebuie să trezească tot hotelul unde alții, repet, dorm.”, a spus Vlăduța Lupău.

Vlăduța Lupău, deranjată haosul din hoteluri

De asemenea, Vlăduța Lupău a menționat că același lucru este valabil în cazul personalului de la curățenie, care are aceeași atitudine ca ceilalți oameni cazați în hotel.

„Același lucru se întâmplă și cu personalul care face curățenie la hotel. Vorbesc doamnele între ele, își fac talentul pe hol. Repet, asta a m văzut eu și în România, și la hoteluri de 5 stele, și de 2 stele, și în străinătate mereu. Nu contează cine mai e în hotelul ăla, tu să faci gălăgie. A, trântitul ușilor, dezastru. Deci, e deranjant. Poate eu vreau să dorm, n-am dormit de multe ore, cum e acum sau de fiecare dată și, când aud, mă ia cu d***i. Mă gândeam, nu mai bine mă duceam eu undeva la un apartament, pe airbnb decât la hotel de nu știu câte stele, că oricum e haos. Deci, repet, fiți mai atenți. Dacă stați la hotel nu stați doar voi, păstrați un pic liniștea.”, a mai povestit artista în mediul online.