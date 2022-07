”Este femeia pe care am căutat-o toată viața”. Cătălin Cazacu, mesaj plin de iubire pentru Ramona Olaru, la ceas aniversar. Cum este văzută asistenta TV prin ochii sportivului

In articol:

Este zi mare astăzi, 7 iulie, pentru Ramona Olaru. Asistenta TV își aniversează ziua de naștere, motiv pentru care cele mai dragi persoane din viața sa îi sunt aproape, au surprins-o cu daruri, dar și cu declarații de suflet.

Printre cei care se bucură alături de ea se numără și Cătălin Cazacu.

Fostul sportiv și fata de la meteo se iubesc de o perioadă bună de vreme și, deși relația lor părea una cu multe suișuri și coborâșuri, de fapt, este cât se poate de serioasă, viitorul fiind vizualizat numai în doi, spun amorezii.

Cătălin Cazacu, declarație de iubire publică pentru Ramona Olaru

Iar o dovadă în plus de iubire în acest sens stă ultima declarație făcută de Cătălin Cazacu. Fostul motociclist, de ziua de naștere a iubitei sale, a ținut să o pună pe un piedestal pe blondina care a împlinit acum 33 de ani.

Deși, spune el, în ochii ei, Ramona se vede ca o femeie care a cam trecut de prima tinerețe, Cătălin Cazacu o contrazice și spune că de la an la an, partenera sa este și mai minunată.

Atât de minunată, încât după perioada lungă de timp în care au fost prieteni, blonda l-a făcut să-i pice la picioare, oferindu-i o lecție de iubire cum lui nu i-a mai fost dat să întâlnească.

Pentru tot ce trăiește alături de ea, Cătălin Cazacu spune că a ajuns la concluzia că sărbătorita zilei este femeia pe care a căutat-o tot timpul și lângă care vrea să îmbătrânească.

”Ea e Ramona, de mulți ani îmi e prietenă și de ceva timp îmi este jumătate, deși am știut tot timpul că ea este femeia pe care am căutat-o toată viața a durat ceva timp până să ne facem “rău” reciproc și să lăsăm pe alții în pace. Am învățat multe prostii de la ea, dar cel mai mare lucru pe care m-a învățat a fost să iubesc și pentru asta o să o respect toată viața. Azi e ziua ei, face 33 de ani, nu mai e chiar tânără și o mai și dor oasele… asta vede ea. De unde stau eu văd doar că de la an la an arată tot mai spectaculos și că pentru mine este “cea mai perfectă”… Mda, la mulți ani, Ramona”, este mesajul publicat de Cătălin Cazacu în mediul online, cu ocazia aniversării iubitei sale.