”Este frumos!” Ilona Brezoianu este sau nu într-o relație? Actrița a vorbit fără perdea despre viața sa amoroasă

In articol:

Ilona Brezoianu a devenit una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe de la noi. Pe lângă cariera teatrală pe care o are, de câțiva ani, blondina a intrat și în lumea televiziunii. Astfel că nu puține sunt proiectele cărora s-a alăturat.

Cu multe emisiuni la activ și tot atât de multe piese de teatru pe care le pune în scenă, mulți se întreabă când mai are vedeta timp și

de viața sa personală.

Citeste si: Alina Eremia și Ilona Brezoianu, reacții dure în online. Cum comentează vedetele declarațiile controversate ale lui Buhnici: ”Misoginismul e în floare”

Ilona Brezoianu este sau nu într-o relație [Sursa foto: Facebook]

Ilona Brezoianu este o femeie singură și cu pretenții

Deși este o figură publică destul de discretă, acum, în cadrul unui interviu, a vorbit deschis despre partea amoroasă a vieții sale.

Întrebată dacă stabilitatea de pe plan profesional se găsește și în cel personal, Ilona Brezoianu a confirmat acest lucru, făcând, însă, o precizare care schimbă totul.

Citeste si: Angela Rusu, la un pas de moarte din cauza unui diagnostic greșit- kfetele.ro

Citeste si: Diana, prințesă de Wales, ultimele cuvinte. Ce a spus Diana imediat după accident și ce a vorbit ultima dată cu fiii săi. Fiul sau regreta si acum ultima conversatie..- bzi.ro

”Și singurătatea este tot o formă de stabilitate, de ce nu?! Dacă înveți să trăiești cu ea este cu atât mai bine. O integrăm și mergem mai departe. Este frumos!”, a spus Ilona Brezoianu, conform Fanatik.

Deși este talentată, frumoasă, cunoscută și apreciată la scară largă, Ilona susține că este și o femeie singură.

Și asta pentru că, notează ea, timpul nu îi prea permite să-și pună viața personală pe primul loc. Mai ales că, până acum, nici nu a dat o așa mare importantă acestui aspect.

Și nu doar faptul că este o femeie ocupată a împiedicat-o să-și găsească sufletul pereche, dar și pretențiile pe care le are atunci când vine vorba de vreun mascul joacă un rol important.

Oricum ar fi, recunoaște actrița, oricărui bărbat îi va fi greu să facă parte din viața sa, să îi accepte proiectele, deplasările prin țară și grupul de prieteni.

”Să zicem că sunt și pretențioasă, dar nici nu m-am focusat pe aspectul ăsta pentru că am creierul împrăștiat în toate direcțiile. Am toate emisiunile, toate filmările, toate proiectele și nu mă pot focusa neapărat pe aspectul ăsta. Cred că ăsta este singurul motiv. Trebuie să fii un pic pregătit, iar eu nu sunt pregătită pentru că sunt cu gândul la tot ce am de făcut. Nu-mi permit în momentul ăsta să încurc pe nimeni. Și sunt prinsă în tot felul de relații de prietenie. Mă văd în fiecare zi cu foarte mulți oameni. Este greu pentru cineva să trăiască cu un om atât de ocupat și cu viața mea socială. Sunt cumva peste tot”, a mai spus actrița.

Citeste si: Mihai Bendeac, dispus să facă pasul cel mare alături de Ilona Brezoianu, dar cu o condiție: ”Ți-aș cere să fii soția mea”. Care a fost reacția actriței

Însă, dacă totuși va apărea cineva în viața sa, atunci, spune prezentatoarea, bărbatul ideal este musai să aibă simțul umorului foarte bine dezvoltat. Restul, spune ea, sunt lucruri ce se pot schimba ori îmbunătăți, astfel încât ambii parteneri să rezoneze.

”Nu am așa o listă pe care ar trebui să o îndeplinească cineva. Cred că cel mai important ar fi să aibă simțul umorului, că asta mă reprezintă pe mine și cu asta trăiesc cel mai mult. Restul sunt rezolvabile. Atunci când o să existe persoana aia o să îmi dau seama că ea este și nu mai contează (n.r. aspectul fizic)”, a mai spus Ilona Brezoianu.