„Este groaznic ce mi s-a întâmplat” Anda Adam nu scapă de probleme! Lucrurile neplăcute de care are parte vedeta, după ce a fost dată în judecată de o instituție a statului: „Mi se pare strigător la cer”

Anda Adam este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Vedeta a reușit să strângă o comunitate imensă de fani pe rețelele de socializare, acolo unde ține legătura cu persoanele care o urmăresc. Însă, în ultimul timp, vedeta s-a confruntat cu reale probleme în ceea ce privește conturile sale de pe platformele online, care au făcut-o să răbufnească.

Astăzi, Anda Adam a vorbit deschis despre lucrurile neplăcute de care are parte pe rețelele de socializare. Vedeta avea un cont de Instagram unde era urmărită de peste 1,3 milioane de oameni, însă acesta i-a fost șters. Artista a izbucnit într-o postare pe Facebook, unde a povestit despre problemele cu care se confruntă. Aceasta a mai mărturisit că nu doar contul ei personal de Instagram a fost șters, ci și cel al afacerii sale, lucru care i-a cauzat o reală pierdere financiară, pentru că posibilii cumpărători ai costumelor de baie pe care Anda le creează nu mai pot accesa pagina pentru a plasa comenzi.

„Este groaznic ce mi s-a intamplat! De 3 saptamani tot astept un raspuns si pur si simplu marele Instagram da Ignore! Nicio justificare si 4 conturi sterse peste noapte! Inclusiv contul pr-ului meu pe online si contul brandului meu @adamandeveswimwear! Nicio legatura intre ele dar sterse toate! Este inadmisibil asa ceva, atitudinea lor si faptul ca nu poti lua legatura cu absolut nimeni de la Instagram sa remedieze o situatie, mi se pare strigator la cer! In plina vara, colectie de costume de baie noua si de o luna nu mai existam ca brand si au disparut 20.000 de followersi care erau clientii nostri! Ce sa mai zic de contul meu cu BIFA si 1.3 milioane. Multumeac Instagram pt abuzurile facute!Nu meritati sa mai stam pe platforma voastra de 3 lei ,sincer! Ce faceti se cheama escrocherie! Am investit mii de euro in campanii de promovare si am pierdut 5 contracte datorita ignorantei si greselii voastre,pe care nici nu va intereseaza sa o remediati! Rusine!”,

a scris Anda Adam în postarea de pe pagina ei de Facebook.

Anda Adam, dată în judecată de o insituție a statului

Problemele din mediul online nu sunt singurele care îi dau bătăi de cap artistei. Anda Adam se află într-un plin proces cu Inspectoratul de Stat pentru Construcții, care a dat-o în judecată pentru că ar fi construit locuințe fără a avea autorizație din partea instituției.

Inspectoratul îi cere daune materiale vedetei, iar locuințele ridicate de ea riscă să fie demolate, în cazul în care autoritățile vor descoperi alte nereguli.

„Inspectoratul de Stat în Construcții deschide astfel de procese în situația în care un cetățean construiește sau renovează fără autorizație. Dacă va fi găsită vinovată, va plăti niște daune materiale. De asemenea, se va cere și demolarea respectivei construcții, în cazul în care se constată și ceva nereguli. Ea s-a apucat să investească în casa în care nu era proprietar, fără vreo aprobare” , a declarat o sursă juridică, potrivit Cancan.ro .