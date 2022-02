”Este ilegal”! Andreea Mantea, reacție acidă la adresa unui internaut. Ce s-a întâmplat, de fapt

In articol:

Nu cu foarte mult timp în urmă, Andreea Mantea și-a făcut un cont pe TikTok, acolo unde postează filmulețe alături de fiul ei, David, dar unde și ține frecvent legătura cu fanii ei, povestindu-le lucruri din viața sa.

Ei bine, însă, recent, vedeta le-a făcut o mărturisire urmăritorilor de pe Instagram, explicându-le că există o persoană care preia toate videoclipurile de pe pagina sa de TikTok și le postează pe contul creat de internaut, sub numele prezentatoarei TV.

Așadar, Andreea Mantea le-a povestit pe îndelete internauților tot ce s-a întâmplat, explicând că nu este normal să faci așa ceva, ba mai mult decât atât, este chiar ilegal.

Andreea Mantea: „Am și eu o problemă”

Andreea Mantea este, fără doar și poate, una dintre cele mai iubite și apreciate prezentatoare TV din România. Vedeta a strâns o comunitate destul de generoasă nu doar la TV, prin prisma emisiunilor pe care le-a prezentat de-a lungul timpului, ci și în online, acolo unde este urmărită de milioane de persoane.

Totodată, vedeta se bucură de un real succes pe paginile de socializare, acolo unde păstrează mereu legătura cu fanii ei, iar recent, Andreea Mantea și-a făcut și un

cont de TikTok, însă a mărturisit că se confruntă cu o problemă de când și-a creat pagina pe platforma respectivă.

Așadar, prezentatoarea TV a explicat că o persoană de pe internet și-a făcut un cont, pe TikTok, sub numele de Andreea Mantea, iar aceasta preia videoclipurile brunetei de pe platformă și le postează pe pagina respectivă, fapt ce nu-i place deloc vedetei Kanal D, mai ales că este ilegal și fără a înțelege care este, de fapt, motivul pentru care persoana respectivă face un asemenea lucru.

"Am și eu o problemă, una existențială. Eu mi-am făcut un cont de TikTok(...). Sunt foarte fericită că am făcut asta, dar am văzut că extistă o persoană care postează absolut toate videoclipurile pe care eu le fac pe Instagram. Deci ea ia fecare video și îl publică pe TikTok sub numele meu, bineînțeles unde fanii vorbesc cu mine, crezând că sunt eu.Acum sunt curioasă, pe asta o să-l ia să-l puna? Dar cum poți să iei video cu o perosnaă si sa le pui asa? De ce? Pe lângă faptul că este rușinos și fără bun simt, este ilegal. De ce ne bucurăm de munca altora?!", este mesajul transmis de Andreea Mantea pe Instagram.

Andreea Mantea [Sursa foto: Instagram]

Prezentatoarea TV este hotărâtă să slăbească: „Nu mai mănânc deloc”

Vedeta reușește să îți țină mereu fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa, așa că aproape zilnic postează fotografii și videoclipuri pe rețelele de socializare, motiv pentru care în ultima perioadă s-au creat numeroase controverse în jurul siluetei acesteia, multe persoane crezând chiar că prezentatoarea TV de la Kanal D este însărcinată și ține ascuns acest lucru.

De precizat este că, Andreea Mantea, cu sinceritatea de care a dat dovadă totdeauna, a explicat că nu este vorba de nicio sarcină, însă a luat câteva kilograme în plus, motiv pentru care s-a hotărât să slăbească, mai ales că recent a trecut și printr-un episod care a făcut-o să se gândească și mai serios la acest aspect.

Așadar, îndrăgita vedetă de la Kanal D a reușit să-și amuze copios fanii din mediul online, după ce prezentatoarea TV a fost invitată la o mică petrecere, iar acolo se afla un leagăn chiar în interiorul locuinței. Ei bine, Andreea Mantea a dorit să se așeze pe acesta pentru a se distra puțin, iar leagănul s-a rupt.

Bruneta, filmată chiar de fiul ei, David, s-a amuzat foarte tare pe baza acestui mic incident, iar imediat a postat filmarea în mediul online, alături de mesajul: „Nu mai mănânc! Deloc!!! Am rupt leagănul!”.

Andreea Mantea [Sursa foto: Instagram]