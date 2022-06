"Este însărcinată!", Cristina Dorobanțu a primit vestea când se aștepta mai puțin! Este în culmea fericirii pentru prietena sa | EXCLUSIV

In articol:

Pandemia a luat sfârșit, iar asta se vede. S-a dat start la distracție, mai ales pentru celebritățile noastre. De curând, vedetele s-au putut bucura de o petrecere exclusivistă mondenă, pregătită special pentru ele.

Cristina Dorobanțu, prezentă la evenimentul monden al anului

Aici și-au putut etala cele mai colorate ținute pe care le au în garderobă, dar și cele mai scumpe accesorii.

Cristina Dorobanțu are un mare succes pe micile ecrane, mai ales de când se află la pupitrul știrilor Kanal D. Însă, cu toate acestea, când e vorba de petreceri nu spune nu, chiar dacă nu e genul petrecăreață. La evenimentul monden a fost prezent și WOWbiz.ro, care a stat de vorbă cu aceasta. Astfel, Cristina ne-a spus cum se simte în cadrul unei petreceri împânzite de zeci de vedete, după o perioadă în care multe dintre ele au fost anulate.

"Mă simt foarte bine. Demult simțeam nevoia să ies undeva, nu am mai ieșit de ceva vreme. De cum am intrat aici mi s-a părut extraordinar faptul că sunt atât de multe culori, ca tema de altfel și parcă îți dă așa o stare de bine. Nu sunt o persoană care să petreacă foarte mult, dar pe de altă parte nu pot să mint și să spun că nu îmi place ceea ce se întâmplă sau câteodată nu e de bun augur să iei parte la o astfel de petrecere.", a declarat Cristina Dorobanțu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum a aflat Cristina Dorobanțu că prietena ei este însărcinată?

Înainte de a veni la evenimentul monden, frumoasa prezentatoare de știri a primit o veste care a luat-o total prin surprindere și anume că prietena ei va deveni mămică. Despre cine este vorba și cum a aflat totul, ne-a spus chiar ea.

"Povestea ținutei mele este aceea că am văzut-o la un designer român, care îmi e și prietenă, Andreea Veneciuc și am rugat-o să îmi facă și mie pentru acest eveniment, această rochie și odată cu rochia am primit și cea mai frumoasă veste, faptul că prietena mea este însărcinată. M-am gândit că poate e un semn de la Dumnezeu să primesc o rochie cu asemenea însemnătate.", a mărturisit Cristina Dorobanțu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.