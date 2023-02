"Este internată la spital". Conchita de România a fost găsită! Avem detalii în premieră despre ce s-a întâmplat cu Dudu cât timp a fost dat dispărut | EXCLUSIV

In articol:

Showbiz-ul a intrat în alertă atunci când s-a anunțat că Dudu, cunoscut ca și Conchita de România, a dispărut. Prietenii și familia l-au căutat și au dat veste în țară ca cine dă de urma lui, să anunțe de îndată.

Conchita de România a fost găsită

WOWbiz a intrat în posesia unor informații exclusive, conform cărora, vedeta a fost găsită. Iată ce s-a întâmplat, de fapt, cu Dudu.

Conchita de România a fost dată dispărută cu câteva zile în urmă, însă aseară a fost găsită. Marius Baldovin, interpret de muzică populară și realizator TV, prieten foarte bun cu Dudu, a luat legătura cu mama acestuia și a dezvăluit, în premieră, pentru WOWbiz, ce s-a întâmplat în tot acest timp cu vedeta.

"Am fost șocați cu toții, cei care îl știm cu toți pe Dudu de dispariția lui. A fost un șoc pentru noi toți care îl știm prea bine, mama lui era foarte agitată, speriată de acest aspect că Dudu nu mai răspundea la telefon, că nu dă un semn de viață. Ultimul live pe TikTok care l-a făcut cu mine a fost și a doua zi să aud că a fost dat dispărut și că nimeni nu știa de el. De câteva zile am insistat, l-am sunat pe Whatsapp, pe Instagram, niciun rezultat să dăm de el. Am sunat-o pe Tatiana, buna lui prietenă, dacă știe ceva de el, pe mama lui, printre care mama lui mi-a povestit că Dudu se află la spital și că totul este bine. Ori astăzi ori mâine îl externează din spital. Deși mama lui era speriată de cele întâmplate, acum s-a liniștit, că totul este în regulă și că a fost găsit. Mi-a explicat că se afla în spital, nu a vrut să îmi ofere detalii multe despre starea lui, cert este că a fost găsit și că toți care îl știm pe Dudulina este bine. Probabil o să iau legătura cu el când o să îl externeze și îl voi întreba ce s-a întâmplat cu starea lui de sănătate. Repet, am fost șocați pentru că ultima dată a făcut live cu mine și cu alte colege transsexuale pe TikTok.", a declarat Marius Baldovin, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Ce s-a întâmplat, de fapt, între Florin Salam și Emil Rengle? Motivul pentru care a refuzat să mai apară în videoclipuri de manele- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Cum a dispărut Conchita de România?

Conchita de România a băgat spaima în toți cei apropiați, atunci când nu a mai dat niciun semn. Nimeni nu se aștepta ca vedeta să nu mai răspundă la telefon și mesaje. Prietenul de suflet al vedetei ne-a explicat cum s-a ajuns la această situație și care a fost ultima discuție, înainte să dispară.

"Eu sunt prieten foarte bun cu Conchita de România. Eu și prietenii care o știm îi spunem Dudulina. Acum câteva zile am făcut un live pe TikTok unde ea era și niște prietenele de ale mele, făceam niște meciuri amicale cum este pe TikTok. Ea se afla în Londra unde e iubitul ei, pe live mi-a arătat ce i-a cumpărat iubitul ei, i-a luat genții scumpe, haine, etc.. Acum Dudulina a zis că vrea să plece în oraș să își cumpere țigări, că nu avea și după se duce la iubitul ei la birou....pe tot parcursul live-ului ea ne-a luat cu ea să își găsească țigări, pentru că nu știa prin zona Londrei de unde să își ia țigări, acum noi am îndrumat-o să întrebe pe cineva pe stradă să îi arate niște magazine de tutun, acum ea vroia să plece cu metroul câteva stații unde știa un magazin de țigări. Acolo și noi i-am spus că nu are rost să se ducă cu metroul că nu are rost să se ducă atâtea minute până la magazinul unde știa ea că sunt țigări și să întrebe lumea pe unde se află. Acum ea dă de un marochin și ne și zice wow am dat de un marochin, îl întreb pe el. L-a oprit pe marochin să îl întrebe de unde să ia țigări, apoi marochinul i-a zis să se ducă cu el că știe el unde e magazinul. După aceea a zis ca închide live-ul, că nu are semnal și că revine... Eu mă gândesc la două chestii care ar putea să fie și sigur: să o sechestreze marochinul sau e gelos iubitul ei și i-a schimbat cartela și nu o mai lasă pe rețelele de socializare. Astăzi m-a sunat și Viorica de la Clejani că dacă știu de ea și dacă știu informații și i-am zis ca nu știu nimic de ea și dacă știu o voi anunță.", a mărturisit Marius Baldovin, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: “Întotdeauna m-a apostrofat atunci când a considerat că ceva nu e potrivit sau nu-i place!” Cine o pune la punct pe Niculina Stoican- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Imaginile incredibile cu tânăra paralizată de faimosul drog zombie, analizate de medic. ”Duc la derealizare, depersonalizare, tulburări neurologice”- stirilekanald.ro

Citeste si: Emily Burghelea, cu ochii plini de lacrimi: "L-a mușcat pe bebe de picioruș” Vedeta trece printr-o situație extrem de dificilă cu ambii copilași- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!