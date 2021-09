Este loc si pentru barbati intr-un studio de videochat din Bucuresti? Iata raspunsul unui insider!

Cand te gandesti la un studio de videochat din Bucuresti, in mintea ta apare, cu siguranta, imaginea unor femei frumoase, care obtin castiguri impresionante indeplinind fanteziile unor barbati aflati la mii de kilometri departare. Ceea ce putini stiu este insa faptul ca, in ultima vreme, si barbatii care fac videochat se bucura de un succes tot mai mare!

Ce barbati pot face videochat?

Pentru a avea parte de reusita intr-un studio videochat Bucuresti, este necesar, in primul rand, sa vorbesti limba engleza la un nivel cat mai bun. Ca in orice alta situatie din viata, un nivel dezvoltat de cultura generala iti poate fi, de asemenea, de mare folos.

Pentru a avea succes in relatia cu membrii site-urilor de profil, trebuie sa dai dovada de deschidere fata de diferitele orientari ale acestora. Ei se asteapta sa ii intelegi si sa comunici cu ei, nu sa ii judeci!

Seriozitatea si capacitatea de a lucra pe termen lung sunt cele vor face diferenta, in final. In acest domeniu, se poate ajunge la castiguri de mii de euro in fiecare luna, insa nu de la inceput. Tocmai de aceea, e necesar sa fii pregatit sa muncesti si sa te perfectionezi constant.

Avantajele de care beneficiezi ca model de videochat

Intr-un studio de videochat din Bucuresti dedicat modelelor de sex masculin, comisionul poate ajunge pana la 65% din castiguri. Pe langa comisionul standard de 50% din incasarile de pe site-urile de videochat, poti castiga mai multe tipuri de bonusuri, pentru un numar mare de ore petrecute online, pentru fidelitate sau pentru un nivel superior al castigurilor.

Totul se desfasoara legal, inca din prima zi fiind semnat un contract de artist-interpret, in doua exemplare, in care sunt prevazute drepturile si obligatiile fiecarei parti. De fiecare data cand se efectueaza o plata, adica la fiecare doua saptamani, este oferit si un act aditional, in care sunt trecute toate detaliile platii.

In plus, cei mai buni traineri si cea mai performanta tehnologie se afla mereu la dispozitia ta, intr-un studio de videochat din Bucuresti care ofera conditii de lux, astfel incat sa te simti bine atat cand lucrezi, cat si daca ai nevoie de un

moment de relaxare.

Marturia unui insider

Daniel, in varsta de 22 de ani, isi povesteste cu sinceritate experienta ca model pe site-urile de divertisment pentru adulti. Totul a inceput in pandemie, cand isi pierduse jobul anterior si a trebuit sa incerce alta varianta:

„M-a incurajat un prieten care facea de mai mult timp videochat. La inceput am fost reticent, auzisem tot felul de zvonuri despre acest domeniu, unele de-a dreptul rautacioase. Dar, imediat ce am ajuns la studio, m-am convins ca e un mediu profesionist si o echipa care te ajuta cu orice ai nevoie. Trainerii m-au sprijinit imens, la inceput!“.

Castigurile pe care le obtine, dupa un an de activitate, l-au convins ca isi doreste sa continue aceasta experienta: „Cu ajutorul trainerilor, cu sfaturile prietenului, poate si cu farmecul meu personal am facut bani frumosi destul de repede. Dupa trei luni, deja depasisem nivelul de la jobul anterior, iar apoi veniturile au continuat sa creasca, pe masura ce am invatat cateva trucuri! Acum, chiar ma vad facand asta pe termen lung!“.

Si tu poti sa te bucuri de succes, asemenea lui Daniel. Vino cu incredere intr-un studio videochat Bucuresti si vei avea parte de sansa vietii tale!