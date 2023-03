„Este o boală și nu este tratabilă” Alexandra Velniciuc a vorbit pentru prima dată despre obsesia căreia nu-i mai poate face față! Cu ce probleme se confruntă actrița

In articol:

Alexandra Velniciuc este o împătimită a modei și îi place ca, de fiecare dată, să aducă mici sau mari contribuții în dezvoltarea garderobei sale. Ca orice femeie care se respectă, pantofii cu toc sunt indispensabili, însă se pare că actrița a dus această pasiune la un cu totul alt nivel.

Chiar dacă depășește lejer numărul de 150 de perechi de pantofi, se declară a fi foarte atașată de fiecare în parte și are grijă ca fiecare pereche care îi intră în colecție să fie tratată așa cum se cuvine și pusă la loc de cinste.

În cadrul unui interviu recent, Alexandra Velniciuc a recunoscut că suferă de boala netratabilă a pasiunii pentru pantofi. În prezent, deține 189 de perechi, iar gențile sunt alese special pentru a putea fi asortate încălțărilor. Organizarea este unul dintre punctele ei forte, motiv pentru care nu ezită să-și ducă la extrem și această abilitate.

„Din păcate asta e o boală și se pare că nu este tratabilă! Am făcut bilețele și, într-adevăr, am descrierea pantofilor și drama cea mare este când se deteriorează o cutie de pantofi, că trebuie să mut bilețelul pe altă cutie! Aici e nebunia, pentru că eu îmi știu și cutiile!



Motivul pentru care Alexandra Velniciuc și soțul ei nu au copii

Alexadra Velniciuc și Șerban Puiu trăiesc împreună de două decenii, însă până acum nu au devenit părinți.

Recent, actrița a mărturisit că se felicită pentru că a decis să nu aducă pe lume un copil, având în vedere dezastrele de natură morală, și nu numai, care au loc în lume. De asemenea, a menționat că nici timpul nu a fost de partea ei astfel încât să se dedice meseriei de mamă, din cauza programului mult prea încărcat, iar bonă nu ar fi fost dispusă să accepte.

Pe de altă parte, soțul său, Șerban Puiu, a dat mai mult din casă față de soția sa, menționând că actrița suferă din cauza faptului că nu are un copil până la vârsta de 41 de ani și că regretele deciziei lor își fac din ce în ce mai mult simțită prezența.

Alexandra Velniciuc: „Eu mă felicit că nu suntem părinți!”

Șerban Puiu: „Ba nu, minte! Nu e adevărat! Ea suferă enorm că nu e părinte.”

Șerban Puiu: „Vom regreta, dar o facem deja”

Alexandra Velniciuc: „Nu sufăr, mai ales în lumea în care trăim. A fost o opțiune de viață până la urmă. Dacă aș sta să fac o anamneză a mea și a copilăriei mele, motivul pentru care nu am copil acum este pentru că mi-a fost permanent frică să nu crească așa cum am crescut eu, neînsemnând că am avut o copilărie grea. Nu avea cine să îl crească, iar eu bonă nu accept.”

Șerban Puiu: „Ea mi-a protejat și un fel de egoism al meu. Și eu și ea, deși niciunul nu recunoaște, suntem extrem de critici. Imaginează-ți un copil cu doi părinți așa, l-am fi devorat. Exigențele noastre ar fi fost atât de mari, încât nu știu dacă copilul ar fi făcut față. Ne-am fi dat, oricum, seama că suntem niște idioți. Ce știu azi e că îmi pare rău nu că nu am eu un copil, ci că nu are ea. Ea și-ar fi dorit și o văd clar că ar fi fost o mamă extraordinară. Eu sunt mai egoist, dar ea l-ar fi crescut și singură. Nu e bine că nu avem copii, e o eroare și a mea și nu e bine ce am făcut. Vom regreta, dar o facem deja.”, au mai adăugat Șerban Puiu în cadrul unui podcast.