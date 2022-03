„Este o știre falsă!” Pepe, reacție neașteptată după ce a anunțat că Yasmine Ody este însărcinată

In articol:

Pepe este mândru nevoie mare, asta pentru că în familia sa va apărea un nou membru, mai precis un băiețel, așa cum a declarat artistul inițial. Concret, în cadrul unui concert pe care l-a susținut cu ceva timp în urmă, cântărețul a împărtășit vestea cu spectatorii, bucuros fiind că va fi tătic din nou, de această dată de

băiat, având deja două fetițe din mariajul cu Raluca Pastramă.

Cu toate acestea, celebrul artist a făcut o serie de declarații despre sarcina iubitei lui, explicând că, de fapt, știrea privind lunile de sarcină ale partenerei sale este falsă, asta pentru că tânăra nu este însărcinată în șapte luni, așa cum presa a vehiculat inițial, ci în cinci luni.

Pepe: „Sunt foarte mândru și fericit”

Artistul se declară un bărbat mândru și fericit, iar recent, vedeta a explicat că a știut foarte bine cu cine să împartă această veste frumoasă legată de sarcina iubitei lui. Astfel, Pepe a precizat că familia sa știa deja că urmează să devină tătic pentru a treia oară, însă și-a asumat totul și a dorit să le facă o bucurie și fanilor lui care i-au fost alături mereu.

Așadar, artistul a susținut în concert în luna decembrie a anului trecut, moment în care a profitat de acest privilegiu, spunându-le fanilor săi că Yasmine Ody este însărcinată și că îl va face tătic pentru a treia oară, Pepe având deja două fiice din căsnicia cu Raluca Pastramă.

Cu toate acestea, vedeta a ținut să precizeze că, de fapt, frumoasa sa iubită este însărcinată în cinci luni, nu în șapte, așa cum s-a vehiculat inițial.

”Sunt foarte mândru și fericit! Suntem foarte fericiți! Dumnezeu le așează cum știe el mai bine! Am știut și eu cu cine să împart știrea, cei din familia mea și prietenii mei apropiați știau, apoi mi-am asumat ce am vorbit cu cei din familia Pepe online, abonații mei de pe contul de YouTube și de pe pepe.ro, toți cei care au participat la toate evenimentele online pe care le-am susținut pe timpul celor 2 ani de pandemie, am o întreagă familie acolo care m-au sprijinit și au susținut tot ceea ce am făcut. Lor le-am împărtășit secretul undeva prin luna decembrie, la final.

Este o știre falsă că este însărcinată în 7 luni, e în 5 luni, cam așa, pe mine nu m-a întrebat nimeni detalii, așa au scris! Și chiar m-am bucurat că s-a ținut secretul și că timp de o lună și jumătate nu a răsuflat vestea în presă”, a declarat spus Pepe pentru Click.

Pepe și Yasmine Ody

Cum le-a spus Pepe fetițelor lui că vor mai avea un frățior

Pepe și Yasmine Ody trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar curând, în doar câteva luni, va veni pe lume și rodul iubirii lor, un băiețel. Artistul mai are două fiice din căsnicia cu Raluca Pastramă, pe Rosa și pe Maria, iar toți fanii au fost curioși să afle cum le-a spus cântărețul celor mici că vor mai avea un frățior.

Așadar, potrivit Playtech.ro, Pepe le-a chemat acasă la el pe fetițe, apoi le-a pus pe acestea să-i pună mâna pe burtică Yasminei și să o mângâie. Atunci când au realizat că urmează ca un nou membru să apară în familie, Rosa și Maria s-au bucurat foarte tare.