Este oficial! Dan Petrescu pleacă de la CFR Cluj la sfârșitul acestui sezon! Anunțul a fost făcut de clubul ardelean: „Mulțumim, Dan Petrescu! Multă baftă mai departe!”

CFR Cluj a anunțat despărțirea de Dan Petrescu, care mai avea un an de contract cu gruparea ardeleană: „Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru clubul nostru, pentru dedicare și profesionalism!”

Este oficial! Dan Petrescu va pleca de la CFR Cluj la sfârșitul acestui sezon, deși mai are un an de contract cu ardelenii. Anunțul a fost făcut chiar de echipa clujeană, pe pagina oficială de Facebook, unde s-a precizat faptul că oficialii de la CFR Cluj și Dan Petrescu au ajuns la o înțelegere privind încetarea amiabilă a contractului. Astfel, „Bursucul” va fi lipsit de plata celor 400.000 de euro, stipulați în contract în cazul în care o parte ar dori să rupă unilateral acordul semnat.

„Mulțumim, Dan Petrescu!

Conducerea clubului nostru, împreună cu antrenorul Dan Petrescu, au ajuns la o înțelegere privind încetarea amiabilă a contractului.

Îți mulțumim, Mister, pentru tot ce ai făcut pentru clubul nostru, pentru dedicarea și profesionalismul care te caracterizează, pentru contribuția decisivă pe care ai avut-o în câștigarea ultimelor 5 titluri și a tuturor performanțelor europene bifate de CFR Cluj în ultimii ani.

Îți dorim multă baftă mai departe!”, se arată în postarea de pe Facebook a celor de la CFR Cluj.

Cu cine ar putea fi înlocuit Dan Petrescu la CFR Cluj

Ioan Varga îl va lăsa pe Dan Petrescu să plece de la club fără să plătească clauza de 400.000 de euro stipulată în contract. Mai mult, patronul clubului i-ar fi găsit deja și înlocuitor. Este vorba despre Cristiano Bergodi, antrenorul italian în vârstă de 58 de ani care a câștigat Cupa României cu Sepsi.

Tehnicianul tocmai ce s-a despărțit de clubul covăsnean, motivând la ultimul meci ca antrenor la Sepsi că are nevoie de o nouă provocare: „Plec pentru că am nevoie de o nouă provocare. Am simțit că am dat totul. Am încredere în ceea ce fac. Nu e nimic, nu m-am certat cu nimeni.”, a declarat Bergodi, citează sursa de mai sus. De altfel, Cristiano Bergodi nu este străin de CFR Cluj, întrucât antrenorul italian a mai pregătit gruparea ardeleană în perioada octombrie 2006- mai 2007. În cele 24 de meciuri petrecute pe banca tehnică a CFR-ului, clubul a obținut 15 victorii, 4 remize și 5 eșecuri.

Cifrele lui Dan Petrescu în cele trei mandate la echipa clujeană

Dan Petrescu și-a început primul mandat la CFR Cluj în iunie 2017 și a durat până în iunie 2018. În acest interval, echipa clujeană a jucat 47 de meciuri în care a obținut 28 de victorii, 13 egaluri și 6 eșecuri. Cel de-al doilea mandat al tehnicianului în Gruia a început martie 2019 și a durat până în noiembrie 2020. În acest interval, ardelenii au jucat 74 de meciuri în care au obținut 39 de victorii, 17 egaluri și 18 eșecuri, notează digisport.ro.

Cel de-al treilea mandat al „Bursucului” a început în august 2021 și va continua până când tehnicianul va anunța oficial plecarea de la CFR. În acest mandat, echipa sa a jucat 103 de meciuri în care a obținut 55 de victorii, 21 de egaluri și 27 de eșecuri.

De-a lungul carierei sale, Dan Petrescu a mai pregătit în străinătate echipe precum: Kayserispor, Jiangsu Suning FC, Al-Arabi SC, FC Dinamo Moscova, Kuban Krasnodar și Guizhou Hengfeng.

