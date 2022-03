Este oficial! Zelenski va vorbi în Parlamentul României: „Se va întâmpla săptămâna viitoare!”

In articol:

Florin Cîțu, liderul Senatului, a anunțat că președintele Volodimir Zelenski urmează să vorbească în fața Parlamentului României săptămâna viitoare. Vestea vine la scurt timp după ce liderul ucrainean a purtat o convorbire telefonică cu Klaus Iohannis.

Florin Cîțu a anunțat printr-un mesaj public, postat pe contul personal de Twitter, că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va avea o intervenție în fața Parlamentului României: "Discuție importantă cu premierul Ucrainei, Denîs Șmîhal: președintele Volodimir Zelenski va susține un discurs în Parlamentul României. Ca președinte al Senatului României, voi aranja ca acest lucru să se întâmple săptămâna viitoare. Ucraina are pe deplin sprijinul meu. Îți mulțumesc, Denîs!", a scris liderul Senatului.

Important talk w/ the Prime minister of 🇺🇦, @Denys_Shmyhal: President @ZelenskyyUa will give a speech to the 🇷🇴 Parliament.

As President of the 🇷🇴 Senate, I will arrange for this to happen next week.

