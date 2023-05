"Este păcat să trăiești în concubinaj" Ce nu poate face Raluca Dumitru, din cauză că nu e măritată? A recunoscut pentru prima dată | EXCLUSIV

In articol:

Raluca Dumitru a devenit cunoscută în urma aparițiilor sale la televizor. Vedeta a apărut pe micile ecrane atât ca invitat în cadrul unor emisiuni dar și ocupând postul de prezentatoare. În tot acest timp Raluca a apărut și în videoclipurile unor artiști români precum Cristina Rus, BUG Mafia, Grasu XXL, Marcel Pavel etc.

După ce a renunțat la televiziune, Raluca Dumitru a intrat în lumea afacerilor . La momentul actual, aceasta este proprietara unui magazine online de haine.

Raluca Dumitru, totul despre nuntă

Raluca Dumitru ne-a mărturisit că nu mai ține neapărat să se mărite. Din cauză că este doar "iubită", nu "soție", aceasta nu se împărtășește atunci când merge la biserică.

"Încă nu vă invit la nicio nuntă. Am impresia că parcă nu îmi mai este potrivită vârsta pentru o nuntă, eu deja mă simt bătrână și nu mai pun atât de mult preț pe nuntă. Cred că contează foarte mult cum te înțelegi cu partenerul, să ai o relație ok, să te simți bine. Nunta dacă e să vină, ok, dacă nu, nu contează atât de mult pentru mine. Știi cum e, mulți fac nuntă și se despart la puțin timp, oarecum actul ăla îi schimbă. În fața lui Dumnezeu este bine să fii măritată. Eu nu pot să mă împărtășesc. De câte ori este o sărbătoare mare și țin post, nu mă împărtășește niciun preot. Este păcat, cum s-ar spune, să trăiești în concubinaj. Eu cred că Dumnezeu o să așeze lucrurile așa cum trebuie și când e să fie o să fie și pentru mine o nuntă, dacă e să fie." , a spus Raluca Dumitru, la WOWnews.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: Cât timp rămâne alcoolul în corp. La câte ore după ce ai băut poate fi detectat în organism- stirileprotv.ro

Raluca Dumitru a sărbătorit 36 ani cu fast

Raluca Dumitru a împlinit 36 de ani și s-a bucurat de o aniversare cu adevărat specială.

Frumoasa brunetă a organizat o petrecere cum rar îți e dat să vezi, fastuoasă, cu lume bună și oameni dragi. WOWbiz a contactat-o și a aflat totul despre evenimentul care a marcat împlinirea vârstei de 36 de ani.

"A fost foarte frumos. Toată lumea s-a simțit bine, am dansat, am mâncat, chiar am făcut abuz de dulciuri. Vorbeam cu Ilinca, cu Bella, cu Ruxi, spuneau că după petrecerea asta trebuie să mergem la sală. A fost o petrecere foarte frumoasă, chiar nu mă așteptam să iasă atât de bine și a trecut foarte repede. Îmi doream să țină mai mult, dar știi cum e, tot ce e frumos, durează puțin.", a declarat Raluca Dumitru, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: „Nu există senzație mai puternică și mai plăcută decât să iubești și să suferi din dragoste.” Bobby Păunescu a vorbit despre despărțirea de Monica Bîrlădeanu- kfetele.ro

Citeste si: Înălțarea Domnului 2023: Tradițiile și obiceiurile pe care trebuie să le respecăm de Ispas! Calendar ortodox pentru luna mai 2023- stirilekanald.ro

Citeste si: Theo Rose și Anghel Damian, moment tensionat în plină stradă. Gestul artistei făcut după ce regizorul a fost surprins intrând în casa fostei iubite, Lia Bugnar- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!