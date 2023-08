Este petrecere mare în familia Oanei Mizil! Afacerista o sărbătorește astăzi pe Maria, fiica ei și a lui Marian Vanghelie: "O să fim cu prietenii" | EXCLUSIV

In articol:

În familia Oanei Mizil este petrecere mare. Maria, fiica afaceristei și a lui Marian Vanghelie își serbează astăzi onomastica, iar mama ei i-a pregătit o mulțime de surprize.

Oana Mizil are o fetiță superbă și este extrem de mândră de ea.

Cele două au o relație extrem de specială, iar Maria este chiar o inspirație pentru mama ei. Fostul politician le-a povestit, pe scurt, jurnaliștilor WOWbiz.ro cum îi va serba ziua onomastică fetiței sale.

Deși viața nu i-a adus întotdeauna doar momente frumoase, Oana Mizil a reușit întotdeauna să lupte și să își păstreze zâmbetul pe buze. În primăvara acestui an, vedeta și-a dus afacerea la o nouă etapă și a deschis chiar o cofetărie fizică în București, după mai mulți ani în care business-ul a funcționat doar online.

Micuța Maria este o adevărată inspirație și acolo, ea fiind la curent cu tot ceea ce presupune lumea online-ului și tehnologia.

Oana Mizil, împreună cu mama și fiica sa [Sursa foto: Instagram]

Motiv de mare sărbătoare în familia Oanei Mizil

Oana Mizil are motiv de petrecere astăzi, fiind Sfânta Maria. Fiica ei și a lui Marian Vanghelie își sărbătorește onomastica așa că afacerista i-a pregătit mai multe surprize celei mici.

O minivacanță la care cu prietenii era deja în plan, așa cum ne-a mărturisit Oana Mizil, așa că onomastica va fi sărbătorită pe litoral.

"O să fim cu prietenii într-o vacanță frumoasă la mare", a precizat Oana Mizil, pentru WOWbiz.ro.

Oana Mizil, împreună cu mama și fiica sa [Sursa foto: Instagram]

Fiica Oanei Mizil, o inspirație pentru mama ei

Afacerista are toate motivele să fie o mamă extrem de mândră.

Fiica sa este o adevărată inspirație, iar atunci când vine vorba de dulciurile pe care Oana Mizil la realizează, micuța are deja propriile idei.

Într-un interviu acordat jurnaliștilor WOWbiz.ro în primăvara acestui an, Oana Mizil ne-a povestit că odată ce a ieșit din politică și a avut-o pe fiica sa, a reînceput business-ul cu dulciuri, iar ulterior întreaga afacere s-a extins chiar în vremea pandemiei.

Maria, fiica vedetei și a lui Marian Vanghelie vine mereu cu idei, fiind o adevărată sursă de inspirație pentru mama ei. Ea i-a mărturisit Oanei Mizil că și-ar dori să deschisă împreună o cafenea pentru copii, cu produse speciale pentru cei mici.

"Când am ieșit din politică și am avut-o pe Maria, am reînceput business-ul acesta. Pentru mine este o mare pasiunea. Bucătăria, cofetăria sunt o pasiunea, iar ciocolata în mod special. Pe timpul pandemiei am lucrat foarte bine, am vândut foarte bine online și atunci clienții ne-au impus că deschidem și magazine fizice.

Acesta din Splaiul Unirii este primul nostru punct de vânzare și urmează să mai deschidem unul în zona Herăstrău, la începutul lunii iunie. Acolo va fi un bistro gen cofetărie-cafenea.

În scurt timp vom mai avea și un bistro pentru copii, un proiect inspirat din ideile Mariei, fetița mea. Ea mereu mi-a spus că și-ar dori o "cafenea" pentru copii. Să fie un loc foarte instagramabil, un termen pe care ea îl folosește și eu l-am învățat de la ea. Am creat locul, lucrăm cu echipa noastră de designeri la proiectul pentru o cafenea pentru copii. Sigur că nu vom servi cafea cafea, vor fi băuturi adaptate pentru copii", a mărturisit Oana Mizil, pentru WOWbiz.ro.

