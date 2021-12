Este pregătit Victor Slav să se recăsătorească? Prezentatorul "Bravo, ai stil!" a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre relația pe care o are cu Selina: "Sunt un familist convins"

In articol:

Victor Slav radiază de fericire de când și-a găsit liniștea în brațele actualei iubite, Selina. Chiar dacă are o relație de doi ani și jumătate cu tânăra, când vine vorba de căsătorie, prezentatorul TV nu se grăbește să își facă niciun plan, ci lasă lucrurile să decurgă de la sine.

Victor Slav: "Nu sunt adeptul programării"

Victor Slav recunoaște că este extrem de fericit de când Selina a apărut în viața lui și a reușit să-l completeze perfect. Prezentatorul "Bravo, ai stil" nu exclude posibilitatea de a-și întemeia o familie alături de iubita lui, însă nu se grăbește în privința căsătoriei și nici nu își face planuri de viitor: "Căsătoria este un act firesc între doi oameni care se iubesc. Eu sunt un familist. Cum am spus și mai sus, nu sunt adeptul programării, nici în ceea ce privește copiii și nici în privința căsniciei. Nu spun niciodată „niciodată".

Victor Slav și iubita lui [Sursa foto: Instagram]

Este o femeie care îmi oferă liniște, ceea ce îmi place cel mai mult la ea, mai ales în perioada asta grea pe care o traversăm cu toții. Cred că, dincolo de atracția fizică, cele mai importante lucruri într-o relație sunt înțelegerea, sprijinul, empatia, și am găsit toate aceste lucruri lângă ea. Nu pot nega faptul că este și o femeie frumoasă, atentă, care înțelege anumite lucruri despre viață." , a declarat Victor Slav, pentru Viva.ro.

Victor Slav [Sursa foto: Instagram]

Este Victor Slav un bărbat gelos?

Deși are lângă el o femeie frumoasă, cu care se mândrește peste tot, Victor Slav a dezvăluit că nu este un bărbat gelos. Vedeta Kanal D spune că nici partenera lui nu are acest sentiment, pentru că relația lor se bazează pe încredere: "Nu sunt gelos. Am ajuns la vârsta la care știu foarte clar cine sunt, ce vreau și gelozia nu își mai are locul. Asta nu înseamnă că nu îmi pasă de femeia de lângă mine. Nu poți lăsa lucrurile la voia întâmplării, este important ca femeia de lângă tine să vadă că te interesează, că ești implicat în relație. Nu este geloasă nici ea.

Nu cred că celebritățile de la „Bravo, ai stil! sunt fascinate de prezența mea în emisiune. Este un show de televiziune, suntem cu toții la muncă, chiar dacă ne și distrăm, însă toată această distracție se întâmplă exact în timpul emisiunii, pentru că, așa cum spuneam, fiind un reality, oamenii văd cam tot ce se întâmplă inclusiv în culise, acolo unde sunt doar concurentele.", a mai spus Victor Slav, pentru sursa amintită.