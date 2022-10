Este sau nu TJ Miles într-o relație? Influencerul a recunoscut la ce gesturi a ajuns să recurgă din gelozie: ”Voiam să văd ce face”

In articol:

TJ Miles este unul dintre cei mai urmăriți oameni din online, devenind cunoscut și publicului larg în urma aparițiilor televizate.

Însă, dacă pe rețelele de socializare este foarte deschis cu admiratorii săi și își pune viața profesională pe tavă, nu același lucru putem spune și despre ceea ce se ascunde în spatele camerelor de filmat.

Este sau nu TJ Miles într-o relație [Sursa foto: Captură video]

TJ Miles a învățat lecția geloziei

Însă, în fața Oanei Radu, TJ Miles a lăsat deoparte discreția și a răspuns tuturor curiozităților artistei. În cadrul emisiunii ”Detectorul de munciuni”, Oana Radu l-a descusut de toate secretele pe celebrul vlogger și astfel s-au aflat detalii neștiute despre trecutul și prezentul lui TJ.

Întrebat ce fel de bărbat este atunci când iubește, TJ Miles nu s-a sfiit să spună că, cine l-a cunoscut în trecut poate spune că este un tip gelos, însă acum, lucrurile s-au schimbat complet.

Femeia pe care a iubit-o cinci ani l-a făcut să ducă gelozia la extreme și tot ea l-a ajutat să vadă, de fapt, cum ar trebui să fie doi oameni care se iubesc.

Așa se face că acum, Miles spune că, știind ce fel de om este și ce poate să ofere, oricine ar fi lângă el, ar trebui să îi arate încrederea și onestitatea prin fapte și cuvinte.

”Nu sunt (nr. gelos), am fost, dar am învățat. Cred că toți am fost geloși la un moment dat. Cum făceam? Am avut o prietenă cinci ani și ea era geloasă și m-a făcut și pe mine să fiu gelos. Da, am urmărit-o pentru că și ea mă urmărea și voiam să vad ce face, dar nu mi-a plăcut de mine. Nu mai sunt cu ea, m-a învățat ceva.

Și pe viitor dacă o fată o să mă înșele, poate să mă înșele. Eu îmi știu valoarea, știu cine sunt, știu ce pot să fac, nu vreau să controlez telefonul, nu mă interesează, nu vreau să controlez ce faci noapte, ce faci ziua. Dacă ești acolo, ești acolo și o să se vadă prin fapte și prin vorbe. E nevoie doar de încredere”, a spus TJ Miles, pe canalul de YouTube ”TheXclusive”.

Însă, momentan, subliniază el, în viața lui nu există nicio femeie cu statut special din cauza căreia ar putea fi gelos. El spune că timpul nu îi permite să își facă o iubită, tocmai de aceea, pentru moment, preferă relațiile pasagere.

”Nu există iubită, soție și nici copii. Nu vreau iubită, e mai frumos fără iubită pentru că am multă treabă și nu ar fi corect pentru ea. Dacă nu ai una, ai mai multe”, a mai spus vloggerul la ”Detectorul de minciuni”.