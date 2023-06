„Este timpul să plece, oricât de mult aș iubi” Ileana Sterp s-a văzut nevoită să ia o decizie radicală! Sora lui Culiță nu a mai putut îndura situația

In articol:

De ceva timp, Ileana Sterp se confrunta cu o problemă care nu îi dădea pace, însă pe care a reușit să o rezolve abia cu câteva ore în urmă. Cu părere de rău, sora lui Culiță Sterp le-a povestit admiratorilor că a fost nevoită să strice cuibul unor porumbei care erau de ceva vreme pe terasa casei lor, din cauza faptului că au făcut un real dezastru.

Cu toate acestea, a așteptat ca puii să poată să zboare pentru a le strica „casa”, ca ulterior să se poată bucura din nou de terasa care în ultima vreme era doar a porumbeilor, in cauza dezastrului pe care îl făceau constant.

Ileana Sterp a ținut să clarifice situația și să menționeze că iubește foarte mult păsările, însă că nu mai este dispusă să tolereze să nu se poată bucura de terasa în care a investit bani și timp pentru că a devenit casa porumbeilor, așa că a luat decizia să le strice cuibul, dar și să găsească soluții pentru a-i face să nu se mai întoarcă.

Citește și: „Un frățior, ce cadou mai frumos?” Culiță Sterp, tată de băiat pentru a doua oară?! A dat vestea chiar de ziua în care Milan a împlinit 2 ani

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Admitere Liceu 2023: Cum se calculează media de admitere în acest an?- kanald.ro

Citeste si: VIDEO. Dezastru în România! Totul s-a întâmplat în doar 30 de minute. „S-au dus...”- stirileprotv.ro

Ileana Sterp, „terorizată” de păsările de pe balcon

După două ore în care a încercat să curețe toată mizeria lăsată în urmă de păsări, Ileana Sterp a răsuflat ușurată, pentru că de acum se va putea bucura din nou în voie de aerul curat atunci când va ieși pe terasa propriei case.

„Aseară, puii zburau de pe un acoperiș pe altul și am spus că este timpul să plece de la noi, așa că le-am stricat cuibul. Am făcut asta cu toată părerea de rău, dar totuși am așteptat să zboare, nu am făcut-o înainte. Oricât de mult aș iubi animalele, nu se mai putea cu ei aici. Au făcut dezastru, noi nu ne mai putem bucura e terasa unde am investit bani și timp, practic devenise doar a lor, noi evitând să mai stăm aici. Două ore mi-a luat aseară să curăț după ei... Acum încercăm să găsim o soluție încât să nu se mai întoarcă...

Citeste si: Prin ce a trecut Eli Lăslean, designerul care o îmbracă pe Carmen Iohannis. O tragedie a avut loc în viața ei, în urmă cu 25 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 iunie 2023.Ce sărbătoare este marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Dana Roba a avut un mesaj de transmis, de pe patul de spital, iar sora make-up artistului a dezvăluit în ce stare se află: "Are progrese. Numai Dumnezeu o poate feri de toate pericolele și riscurile"- radioimpuls.ro

Îmi pare rău de ei, dar mai rău îmi pare d mine, de noi. În timpul cât am așteptat să crească mari ca să-și ia zborul, de asta am avut parte pe terasă. Azi făceam curățenie, mâine era la loc.”, a scris Ileana Sterp în mediul online.

Citește și: Culiță Sterp și-a făcut bagajele și a plecat din țară, deși în urmă cu câteva luni avea interzis. Unde se află acum artistul: „În sfârșit! O să povestesc”