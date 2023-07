„Este un apel la sărbătoare” Manuela Lupașcu a îmbrăcat rochia albă! Ea și Alex Leonte au luat pe toată lumea prin surprindere cu ultima apariție: „Sunteți minunați! Petrecere frumoasă” 

In articol:

Alex Leonte și Manuela Lupașcu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt mai fericiți ca oricând. Se pare că nepotul lui Nea Marin și-a găsit, în sfârșit, liniștea în brațele iubitei sale. Cei doi petrec foarte mult timp împreună și se înțeleg extrem de bine.

Fără doar și poate, formează unul dintre cele mai îndrăgite și frumoase cupluri, iar acest lucru se vede inclusiv din postările celor doi.

Ba mai mult decât atât, ultima postare a Manuelei Lupașcu a luat pe toată lumea prin surprindere. Cum s-au fotografiat cei doi?!

Manuela Lupașcu și Alex Leonte, apariție surprinzătoare

Manuela Lupașcu este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde se bucură de o comunitate numeroasă. Iubita lui Alex Leonte postează deseori imagini cu cei doi, ceea ce nu poate fi decât un motiv de bucurie pentru cei care îi apreciază ca și cuplu. Recent, șatena a luat pe toată lumea prin surprindere cu alegerile vestimentare.Cei doi au radiat în ținute impecabile, albe. S-au completat perfect și au întors privirile tuturor.

„Este un apel la sărbătoare! Codul meu vestimentar preferat în ultima perioadă, totul alb.”, a scris Manuela Lupașcu pe contul său de Instagram, în descrierea pozelor cu iubitul său, Alex Leonte.

Mai mult decât atât, nici comentariile celor care îi apreciază nu au încetat să apară „Sunteți minunati! Petrecere frumoasă!”, „Leșin! Ești superbă!”, „Rochița asta este de poveste!”, sunt doar câteva dintre reacțiile din secțiunea de comentarii.

Manuela Lupașcu șu Alex Leonte, apariție surprinzătoare [Sursa foto: Instagram]

Alex Leonte, mai îndrăgostit ca niciodată

Surprinzător sau nu, cei doi se cunoșteau încă de pe vremea când erau în școala generală. S-au reîntâlnit peste ani, iar de aici a fost doar un pas până la povestea de dragoste. Acum, se declară extrem de fericiți și își doresc să construiască o relație bazată pe respect și încredere.

Ba mai mult decât atât, Alex Leonte a mărturisit că își dorește să-și țină relația departe de ochii curioșilor, atât cât va fi posibil.

Nepotul lui Nea Mărin și iubita sa, Manuela Lupașcu au fost sportivi de perfomanță, mai precis, înot, iar la acea vreme nu s-a gândit ce poveste minunată vor trăi peste ani.

„Sunt, într-adevăr, într-o relație foarte frumoasă, dar o ținem cât mai discret posibil și așa vrem să rămână. Ne asumăm amândoi, ne-am asumat relația, e perfect, totul merge bine și asta contează. Suntem împreună de șapte luni. ​Foarte bine ne simțim împreună, rezonăm și asta e cel mai important. Vreau să fim bine atât eu, cât și ea.

Suntem fericiți, ne merge foarte bine.

Asta e important. Ne-am reîntâlnit după ani și ani. Ne știam, dar nu am păstrat legătura. Ne știam de prin școala generală. Am făcut înot împreună. Noi suntem sportivi de performanță. Am făcut înot și ne-am regăsit după mai mult timp. Ne-am cunoscut deja familiile, suntem ok, ne simțim bine cu ceilalți. Este o relație închegată.”, a spus Alex Leonte pentru antenastars.ro.