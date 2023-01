"Este un lucru extraordinar". Dana Criminala, primul interviu după arestarea lui Leo de la Strehaia! Care este, de fapt, starea de sănătate a afaceristului și cum se simte după operație | EXCLUSIV

In articol:

Leo de la Strehaia a suferit un AVC anul trecut, iar ulterior a fost operat. Despre starea de sănătate a afaceristului s-au scris și s-au spus multe, însă soția lui a explicat, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro cum stau, de fapt, lucrurile și cum se simte acesta.

Dana Criminală ne-a dezvăluit cât de grea a fost această perioadă, ce probleme mai întâmpină Leo și mai ales cât de importante sunt săptămânile ce vin în vindecarea acestuia. Soția lui Leo de la Strehaia l-a vizitat în ultimele zile și spune că starea acestuia este una "bunicică" după operație. Afaceristul se mai confruntă cu o serie de probleme, iar din acest motiv perioada de spitalizare și recuperare va fi una lungă.

Dana Criminala, totul despre starea lui Leo de la Strehaia

În spațiul public au apărut, în ultimele zile, mai multe informații cu privire la starea de sănătate a lui Leo de la Strehaia.

Dana Criminala face lumină și ne-a dezvăluit cum se simte, de fapt, celebrul afacerist după operație.

"La Leo am fost ultima dată alaltăieri și este într-o stare bunicică. Este o operație foarte complicată ceea ce a suferit el și nu are cum să fie, la o lună, într-o altă stare. Este în pat, nu s-a dat jos încă. Își mișcă mâinile și picioarele, dar deocamdată nu s-a ridicat pentru că nici nu are voie.

Are o altă problemă la inimă și vor fi necesare alte verificări, după ce starea lui o să fie mai ok. Acum nu se poate interveni. Momentan este sub tratament. Nu mănâncă singur, i se dă să mănânce, atât cât se poate. Vorbim așa de câteva linguri de mâncare și mâncare foarte ușoară: supă, iaurt și fructe câte puțin din ceea ce îi e permis pentru că are și el problemele și cu diabetul", a dezvăluit Dana Criminala, pentru WOWbiz.ro.

Dana Criminala și Leo de la Strehaia

Dana, soția lui Leo de la Strehaia, dezvăluie cum s-a descurcat în tot acest timp

Pentru soția lui Leo de la Strehaia nu a fost o perioadă deloc ușoară. Doctorii nu i-au dat afaceristului prea mari șanse de supraviețuire la operație, însă bărbatul a ieșit cu bine din sală, iar acum își revine treptat.

Pentru Dana a contat foarte mult speranța în aceste zile, iar credința în Dumnezeu a ajutat-o cel mai mult să depășească toate problemele.

"Cu credință în Dumnezeu și cu speranța că totul va fi bine. Este o situație foarte grea pentru toată lumea și e evident lucrul acesta, dar eu așa consider că lucrul cel mai dificil a fost depășit. Faptul că a ieșit cu bine din operație.

Nu a avut mari șanse de la nimeni. Aici mă refer la domnii doctori care l-au operat. Vă dați seama că sunt doctori conferențiari, de o înaltă calitate și cam nimeni nu îi dădea șanse. Faptul că a ieșit cu bine din operație mi se pare lucrul cel mai important, chiar o minune pot să spun că a fost.

Este foarte mult de lucru, recuperarea va fi de durată pentru că la problema pe care a avut-o el și celelalte probleme cu inima, are diabet, a avut și o problemă la plămâni, din cauza faptului că a stat atâta timp nemișcat. Vă dați seama că vor fi multe probleme pe parcurs, dar sperăm să le depășească cu bine", a mărturisit Dana Criminala, pentru WOWbiz.ro.

Leo de la Strehaia, mai multe probleme de sănătate cât este internat

Afaceristul se pare că se confruntă cu o serie de noi probleme de sănătate, de această dată la inimă. Dana ne-a dezvăluit că imediat ce își va reveni și medicii vor decide că poate fi investigat și pe partea cardiologică, Leo va începe o serie de noi analize pentru problemele pe care le are la inimă.

Leo de la Strehaia are unul dintre stenturi înfundat. Tocmai de aceea trebuie să primească consultații din partea unui medic cardiolog și să efectueze mai multe investigații. Ulterior, medicii vor stabili dacă va fi operat iar.

"Când va fi situația mai ok, vom vedea ce e de făcut și la inimă pentru că va trebui făcut o coronografie să vedem cum a evoluat problema și să vedem ce este de făcut. Ori i se va schimba stentul acela, ori nu știu. Acolo trebuie să îl vadă un doctor specializat, iar aici unde este el internat nu se poate interveni pentru problema cu inima.

Oricum trebuie să mai treacă timp ca să fie supus și la intervenția aceasta", a mai explicat ea.

În prezent, este sub tratament pentru inimă, însă pericolul nu a trecut încă.

"Acum face tratament și pentru inimă, dar pericolul încă există. Nu a scăpat de pericol, având în vedere problemele cu inima, dar fiind sub supraveghere vă dați seama că este ținut așa în parametri", a mai adăugat ea.

Dana Criminala și Leo de la Strehaia

Leo de la Strehaia comunică bine cu cei din jur

Dana ne-a mărturisit că soțul său este conștient și comunică cu toți cei din jur, mai exact cadrele medicale ce se ocupă de îngrijirea lui. În prezent, el este internat la ATI.

" Comunica, percepe ceea ce i se spune. Mi se pare un lucru extraordinar. Toată lumea se miră, vorbesc de personalul medical. Pot să spun că este o minune pentru că sunt situații la AVC, la un om cât de cât sănătos care rămâne, ferească Dumnezeu... La el, cu toate problemele care au fost și gravitatea operației pe care a avut-o chiar pot să spun că este o minune.

Comunica, nu pot să spun că vorbește foarte bine, vorbește mai rar, dar este conștient și asta contează foarte mult. Eu, când am fost la el, l-am întrebat lucruri din trecut tocmai ca să văd cum îi funcționează memoria și dacă este ok.

Pot să spun că m-a uimit, dar vă dați seama, este la pat, este dificil", spune soția afaceristului.

Ce spun avocații lui Leo de la Strehaia

Perioada de internare va fi una lungă și recuperarea va dura, având în vedere că AVC-ul nu este singura problemă suferită de Leo de la Strehaia.

"Internarea va fi de durată, va fi recuperarea foarte lungă și nu își permite nimeni să spună că gata, mâine va fi externat. Deocamdată el este specializat și nu știm ce va mai urma apoi. Ce să ne spună și avocații că deocamdată suntem în această situație și el este internat.

Va fi de durată. Când vor considera doctorii de aici, de unde este internat, că este cât de cât ok să se poată interveni cu inima nu știm ce o să se întâmple acolo. Va trebui să meargă la alt spital, nu știm ce o să decidă și doctorii acolo și ce va fi cu problema la inimă pe parcurs, depinde de ce se va găsi la coronografia aceea. Sperăm ca și acolo să nu fie vorba despre o altă operație. Varianta cea mai "ok" ar fi să fie vorba doar de schimbarea stentului, să nu fie vorba de o operație și mai dificilă.

Nu știm ce va fi acolo și deocamdată nu prea are nimeni ce să ne mai spună, pentru că nu știm ce va fi pe parcurs", a mai explicat Dana, soția lui Leo de la Strehaia.

