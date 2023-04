„Este un pericol pentru mine”Jamila, reacție neașteptată, după ce Liviu Dragnea i-a „furat” meseria. Vloggerița a devenit virală cu replica sa

In articol:

Jamila este cunoscută pentru rețetele sale din mediul online, devenind extrem de faimoasă într-un timp destul de scurt. Bucătăreasa este activă pe rețelele de socializare, în special pe YouTube, acolo unde își desfășoară mare parte din activitate, înregistrând idei de rețete pentru fanii săi.

De curând, totuși, Liviu Dragnea a intrat în domeniu, creându-și un cont de YouTube dedicat rețetelor, astfel că mulți internauți au avertizat-o pe celebra bucătăreasă că are o nouă concurență.

Jamila, reacție după ce Liviu Dragnea și-a făcut emisiune de gătit

Jamila este în domeniul gastronomiei de foarte mult timp, având un public impresionant care o urmărește și o apreciază pentru munca depusă. Vedeta are un cont de YouTube dedicat rețetelor care a strâns deja peste 1,7 milioane de abonați cu 993 de videoclipuri postate la activ.

Cu toate acestea, atenția s-a mutat asupra lui Liviu Dragnea, care, de curând, și-a deschis un cont pe aceeași platformă unde postează idei de rețete. Internauții au rămas șocați și au atenționat-o imediat pe Jamila, transmițând-i, mai în glumă, mai în serios, că are o nouă concurență în domeniu.

La cele auzite, bucătăreasă a ținut să răspundă public, mărturisind că Liviu Dragnea nu reprezintă un pericol pentru cariera sa și fiecare creator de conținut are publicul său care îl urmărește și îl apreciază pentru ceea ce face.

Mai mult decât atât, Jamila a mai spus că mediul online este atât de mare, încât este loc pentru oricine care vrea să înceapă o carieră de acest fel.

„De când s-a apucat domnul Liviu Dragnea de rețete, toată lumea mă etichetează să îmi spună că s-a apucat de rețete și că este un pericol pentru mine. Bineînțeles că nu am nicio problemă cu asta, nu este un pericol pentru mine domnul Dragnea, nu am o problemă cu concurența, este loc pentru toată lumea. Toți avea dreptul să facem rețete. Fiecare creator de conținut are publicul lui, nu este nicio problemă. Așa că îi urez domnului Dragnea să facă foarte multe rețete și să fie cât mai faimos posibil pe YouTube”, a transmsi Jamila, după ce un internaut a atenționat-o pe TikTok că Liviu Dragnea are o emisiune de gătit.