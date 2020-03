Intr-un fel este bine, pentru ca vom fi mai atenti la sanatatea noastra, la timpul pe care il petrecem alaturi de cei dragi si vom aprecia fiecare zi, stiind ca intr-o clipa, e posibil ca viata sa nu mai fie asa cum o stim. Insa, nu putem sa nu ne intrebam ce se va intampla in continuare si cum putem sa le aratam totusi celor dragi ca ii iubim, chiar daca nu suntem alaturi de ei fizic.

Cel mai greu este cand vine vorba despre o zi de nastere. Cu siguranta si tu ai un sarbatorit in perioada urmatoare si te intristezi la gandul ca nu ii vei putea oferi o imbratisare, un cadou simbolic si ca nu veti putea petrece timp impreuna. Insa, totul este trecator, iar anul viitor pe vremea aceasta, vei face tot ce iti doresti!

Si totusi, cum putem sa le aducem persoanelor iubite un pic de bucurie in perioada aceasta, cand trebuie sa stam in casa? Este simplu! Comandand flori dintr-o florarie online! La fel ca si celelalalte magazine online, florariile si-au luat masuri de preventie, astfel incat livrarea sa se realizeze in cel mai eficient si sigur mod. De asemenea, buchetele si aranjamentele vor fi realizate si ambalate in conditii de maxima igiena, asa ca nu trebuie sa iti faci probleme. In plus, nici nu mai este nevoie de semnatura de primire in perioada aceasta, minimizandu-se astfel timpul petrecut la livrare. Asa ca daca iti doresti sa trimiti celor dragi un cadou cu ocazia zilei de nastere, un buchet de flori este cea mai buna varianta! In cele ce urmeaza, o sa iti prezentam cateva buchete de flori de la Maison d’Or si speram sa iti regasesti preferatul printre ele!

Este perioada lalelelor, asa ca primul pe care ti-l recomandam este un Buchet Lalele Si Frezii Multicolore. Este o incantare pentru privire, dar si pentru celelalte simturi. Buchetul este compus din 20 de lalele multicolore si 31 de frezii multicolore, asa ca inchipuie-ti mireasma pe care o emana acestea. Este un buchet elegant, perfect pentru persoanele care isi doresc putina culoare in viata lor.

Fara indoiala, cele mai parfumate flori de primavara sunt zambilele. Asa ca daca persoana careia urmeaza sa i le daruiesti adora mirosul acestor flori, surprinde-o cu un Buchet 9 Zambile Multicolore. Mai are rost sa spunem ca arata superb? Suntem siguri ca vei aprecia si saculetul ce retine apa, astfel incat buchetul se va pastra proaspat mai mult timp!

Si nu in ultimul rand, un Buchet Trandafiri "Romantic Thoughts". Asa cum ii spune si numele, este ideal pentru persoana iubita. Buchetul este compus din 19 trandafiri roz, delicati, asezati intr-un ambalaj de aceeasi culoare. Este un buchet care sigur va cuceri inima persoanei iubite!