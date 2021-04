Estera, fiica cea mare a lui Gabi Luncă, a dezvăluit cum s-a desfășurat înmormântarea mamei ei: ”Am reușit să învingem sistemul”

In articol:

Estera Onoriu, fiica cea mare a lui Gabi Luncă, a vorbit, în cadrul unei emisiuni TV la Antena3, despre cum s-au desfășurat priveghiul și înmormântarea regretatei artiste de muzică lăutărească. Estera a dezvăluit că poate fi considerată o victorie împotriva sistemului, care pune ”piedici” în cazul înmormântărilor în această vreme de pandemie de coronavirus.

" Aș vrea să le transmit condoleanțe familiilor doamnei Catanga și domnului Nelu Ploieșteanu. Spre deosebire de situația dumnealor, despre noi pot să spun că am fost privilegiați. Am reușit să învingem sistemul. Într-o perioadă de pandemie, cu restricții aberante, noi ne-am dorit să aducem un omagiu mamei noastre și am reușit, prin harul lui Dumnezeu, în condiții de maximă securitate și de respectare a legii, deși am fost întrerupți de Poliție, după cum știți, deși am fost căutați de Poliție și eu și surorile mele și ceilalți din familie, am reușit totuși, într-o sală de 3.000 mp, cu acordul DSP-ului pentru 800 de persoane, am reușit să-i aducem un ultim omagiu chiar fără trupul neînsuflețit al mamei noastre.

Spre deosebire de dumnealor, noi avem măcar această mângâiere, însă celelalte lucruri despre care și dumnealor s-au plâns.. sunt la fel și în cazul nostru. Noi am reușit și înmormântarea să o facem nu așa pe fugă, cum a spus domnul Pădureanu (Aurel Pădureanu, soțul Corneliei Catanga, n.r.), care m-a impresionat grozav, și noi fiind o familie numeroasă și unită nu aveau cum să ne oprească. Au spus 'doar familia'. Ceea ce ați văzut la cimitir, la măicuța, acel număr mare de oameni a fost 'doar familia'”, a mărturisit Estera Onoriu, la Sinteza zilei.

Fiica artistei, Rebeca Onoriu, a făcut declarații cutremurătoare.

Nu poate concepe faptul că mama ei nu mai este lângă ea. Ba chiar mai mult, susține că în urmă cu doar câteva minute a sunat-o.

„ Eu nici acum nu accept că mama nu mai e. Vă arăt telefonul meu, acum 25 de minute am sunat-o și nu o dată. O sun zilnic și am vorbit cu dânsa, la început vorbeam ok, simțeam suflul dânsei că nu mai e același, că nu mai e în putere, că nu mai e măicuța mea și tot timpul i-am cerut să lupte.

M-a sunat după o săptămână, trecuse pe o mască pe întreaga fața.(...) M-am oferit donator de organe, m-am gândit că vor ceda și rinichii, m-am gândit în primă fază la plămâni, dar v-am spus am fost dispusă să mă contaminez, să ajung pacient ATI ca să pot fi lângă măicuța mea să o îngrijesc”, a declarat Rebeca Onoriu pentru un post de televiziune.