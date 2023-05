"Ești foarte tristă" Ipostaza în care s-a afișat Brigitte Pastramă, la câteva luni de când s-a mutat în Dubai. Fanii au observat imediat schimbarea

In articol:

Brigitte Pastramă este iubită de mulți români, iar aceasta a reușit să intre în sufletele admiratorilor ei prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu. Ei bine, vedeta este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu cei ce o îndrăgesc, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Brigitte Pastramă s-a pozat într-un restaurant din Dubai, la câteva luni după ce a plecat din România, iar fanii nu au putut trece cu vederea peste imaginea în care apare bruneta, aceștia luând cu asalt secțiunea de comentarii și spunându-și părerea.

În timp ce un internaut i-a transmis brunetei că pare tristă, un alt fan i-a spus lui Brigitte că pare extrem de schimbată, însă în bine, motiv pentru care o felicită.

„Ești foarte tristă! Fii mai optimistă. Ești o femeie frumoasă, independentă, puternică.”, „Te-ai schimbat foarte mult, în BINE. Bravo ție, continuă tot așa, nota 10!”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-a primit Brigitte Pastramă la cea mai recentă fotografie postată pe Instagram.

Motivul pentru care Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai

În urmă cu câteva luni, Brigitte Pastramă a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre motivul real pentru care a decis să se mute în Dubai.

Fără ocolișuri, bruneta a dezvăluit că face acest pas pentru fiica ei, Sara, oferind și o serie de explicații pe baza acestui subiect.

„Am ales să fac acest pas, de a trăi într-o altă ţară şi într-un alt mediu, dintr-un singur motiv. E legat de salvarea fiicei mele de anturajul acesta din România, care mie nu-mi place deloc. Influenţa modei occidentale e din ce în ce mai mare şi nu vreau ca fiica mea să se afunde într-o poveste din care mai apoi să nu mai poată ieşi! Îmi ajunge că l-am pierdut definitiv pe fiul meu mai mare! Nu vreau să repet povestea şi cu Sara!(...) Atunci când am fost măritată cu Ilie Năstase nu am ştiut să fiu atentă la ceea ce se întâmpla cu Robert. Or, el a devenit băiatul lui Ilie Năstase. Vitreg, dar băiatul lui! Şi a existat o influenţă asupra lui foarte mare. Ştiţi foarte bine şi scandalurile dintre noi, aşa că nu are sens să revin asupra lor. Ceea ce ştiu acum e că nu trebuie să repet în cazul Sarei greşeala pe care am făcut-o cu Robert”, a declarat Brigitte Pastramă, pentru Playtech.ro.