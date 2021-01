Ești în căutarea celor mai frumoase cămăși casual? Iată recomandările noastre de la RESENSE!

De câte ori nu ți s-a întâmplat să cauți o cămașă casual perfectă pentru mai multe ținute și să nu găsești exact ceea ce ți-ai dorit?

Fie nu ți-au plăcut materialele, croielile sau pur și simplu nu se încadrau în bugetul tău. Din fericire, astăzi îți vom prezenta cele mai frumoase camasi casual , pe care le poți comanda online, dintr-un magazin de încredere, mai exact RESENSE.

Îți place aspectul cămășilor din denim, însă nu suporți textura acestora? Multe persoane au această problemă, însă noi avem o alternativă deosebită. Este vorba despre această Cămașă damă albastră Diana, fabricată în România.

Cămașa este fabricată dintr-un material foarte subțire și răcoros, mai exact bumbac, ceea ce o face ideală chiar și pentru a fi purtată pe timpul verii. Croiala acesteia este regular fit, are mâneci lungi cu manșete, se încheie cu nasturi contrast argintii și prezintă o betelie cu nod, ceea ce îi conferă un aspect deosebit.

Întotdeauna este bine să ai cămăși în diferite nuanțe în garderoba ta, de aceea îți recomandăm și această superbă Cămașă neagră cu fald fata Romina. Este o cămașă cu o croială asimetrică, fabricată în România, din voal marocaine negru cu imprimeu abstract alb. Datorită croielii, dar și culorilor sale, cămașa poate fi integrată cu succes într-o mulțime de ținute casual și de ce nu, o poți purta chiar și la anumite ținute office. Prezintă mâneci trei sferturi cu manșete, guler cu stei și fald pe centrul pieptului.

Citeste si: Schimbări majore pentru profesori. Planul istoric dezvăluit de ministrul Educației - evz.ro

Citeste si: De ce nu se îmbolnăveşte toată familia de covid, dacă membrii ei locuiesc în aceeaşi casă? - bzi.ro

La fel ca și cămașa neagră, îți recomandăm să integrezi în ținutele tale și o cămașă albă.

O astfel de piesă vestimentară se potrivește perfect atat la blugi, la pantaloni din in sau din stofa sau la fuste deosebite. În acest sens, îți prezentăm o Cămașă damă albă cu jabou alb detasabil, Dakota. Avantajul acestei cămăși este faptul că poți detașa jaboul oricând dorești și astfel poți avea două cămași diferite, fără a plăti în plus. Cămașa este fabricată în România, are un guler îngust, cu colțuri rotunjite, mânecile prezintă manșete late închise.Pentru un aspect deosebit, cămașa prezintă pense verticale pe spate, ce produc un efect de cambrare. De asemenea, se închide în partea din față cu 11 nasturi eleganți.

Următorul articol vestimentar pe care ți-l prezentăm este această Camașă damă tip sacou, albastru deschis, Alma. Este perfectă atât pentru a fi purtată la diferite evenimente, dar și pentru o cină cu prietenii sau pentru o plimbare într-un loc deosebit.

Ultima cămașă este una pe care o poți purta cu încredere în orice anotimp, atât la pantaloni, dar și la fustă. Este vorba despre Camasa dama office neagra/dungi/print floral Angela. Cu ajutorul acesteia, cu siguranță vei ieși în evidență și te vei simți elegantă și frumoasă oricând.

În încheiere, am vrea să știm care este cămașa ta preferată dintre cele prezentate!