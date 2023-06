„Ești o femeie nasoală” Laurențiu o face praf pe Bianca! Ce acuzații i-a adus în direct. A spus în sfârșit ce crede despre ea, după ce a reușit să o cunoască mai bine: „Ai un caracter urât”

In articol:

Momentele frumoase dintre Laurențiu și Bianca de la „Casa Iubirii” au fost date uitării. Concurentul și-a schimbat părerea despre colega sa de competiție, după ce aceasta l-a nominalizat spre eliminare în gala de duminică. Laurențiu nu s-a mai abținut și a făcut-o praf pe Bianca, aducându-i mai multe jigniri.

După ce au fost protagoniștii unui emoționant de ziua de naștere a lui Laurențiu, atunci când Bianca i-a oferit acestuia un cadou și a izbucnit în lacrimi, cei doi concurenți au ajuns acum la cuțite. În gala săptămânii trecute, Bianca l-a nominalizat pe Laurențiu spre eliminare, iar aceasta a fost picătura ce i-a umplut paharul colegului ei de platou. Între cei doi concurenți a pornit un conflict, iar bărbatul și-a spus adevărata părere despre colega sa de emisiune, afirmând că aceasta are un caracter urât, după care a urmat serie de replici acide între ei.

„Laurențiu: Ca să-ți dai seama de ce sora mea nu te-a văzut lângă mine. Că frumoasă, știi bine ca ești. Din alte criterii nu te-a văzut lângă mine. Și știi care-s criteriile. De aia Patricia și altcineva au fost. Că frumoasă ești, atât pot să-ți zic. Sunt un băiat amabil, care nu vrea să facă lumea din jur să se simtă prost, dar dacă am cu cine să mă cert și care nu are obraz, mă cert și n-am obraz nici eu. Caracterul ăla urat n-o sa ți-l iert. Ai un caracter urât, urât!

Bianca: M-ai făcut să mă simt prost!

Laurențiu: Punem punct la discuție, că n-am chef de discuție cu tine. Eu nu vreau să discut cu tine. Nu vreau să discut nimic, măi femeie! Pentru mine s-a închis subiectul. Dacă vrei, vorbește singura!

Bianca: În momentul în care tu mi-ai adresat cuvinte urâte, de mai multe ori...că nu merit… că-s o femeie nu știu cum... atunci nu-ți făcusem nimic ție!

Laurențiu: Cuvintele alea le meriți din plin! Nu e vorba să-mi faci mie, că și dacă le faci celor din jur, eu văd. Mi-ai demonstrat încă o dată, le meriți din plin!”, a fost dialogul pe care l-au purtat Laurențiu și Bianca într-una dintre edițiile de săptămâna aceasta ale emisiunii „Casa Iubirii”.

Laurențiu și Bianca de la „Casa Iubirii” au avut o discuție în contradictoriu [Sursa foto: Captură video]

Laurențiu a avut o reacție nervoasă la adresa Biancăi

Cei doi concurenți ai emisiunii matrimoniale, prezentată de Andreea Mantea, nu s-au oprit aici, iar Laurențiu a continuat seria de acuzații la adresa Biancăi. Tânărul i-a spus concurentei că este o „femeie nasoală” și că scopul ei este să calce pe cadavre în emisiunea de la Kanal D. De asemenea, bărbatul i-a spus colegei sale de emisiune că nu este deloc o femeie puternică și caută mereu intrigă, iar el nu și-ar dori o iubită ca Bianca. Între ei a pornit un scandal în toată regula, iar Laurențiu nu și-a putut controla nervii și i-a adresat Biancăi cuvinte dureroase.

„Laurențiu: Tu ți-ai îndeplinit scopul emisiunii? Ăsta-i scopul tău, să-l faci pe el(n.red potențialul iubit) să se simtă prost! Dar tu ești o femeie nasoală, vrei sa-ți zic?! Ăsta-i adevărul, asta ești, o femeie de genul ăsta! Să fiu călcat în picioare de tine, mă?! Că ai venit din Moldova să ne lăsăm noi călcați în picioare de tine? Pai cine ești, să calci tu în picioare? Să calci pe cadavre?!

Bianca: Crede-mă că un bărbat care vorbește așa cu o femeie, își pune eticheta singur. Exagerezi, Laurențiu!

Laurențiu: Nu exagerez deloc! O femeie nu e ca tine, măi! Să caute numai intrigă și e tare în cioc! Ai înțeles?! O femeie prin feminitate trebuie sa fie puternică, nu cum ești tu. Și punct! Ne lăsăm călcați în picioare, vezi Doamne, că a venit Bianca Mândru de la Italia. Vezi-ți de treaba ta!

Bianca: Vezi că exagerezi! În loc să aduci argumente, tu jignești persoana mea. Eu nu am ce-ți spune, tu ai spus foarte multe deja, care denota caracterul tău!

Laurențiu: Da, sper că se vede caracterul meu! Și caracterul ei sper că se vede!

Bianca: Cred că nici eu niciodată n-aș putea fi cu un bărbat ca tine, care să vorbească așa cu o femeie, cu oricare!

Laurențiu: Dar tu nici n-ai cum să fii cu un bărbat ca mine! Chiar n-ai cum! Ca și cum tu ai vrea sau tu poți. Nu-ți permitem noi! Bărbații ăștia, nu-ți permitem să fii cu noi!”, a continuat discuția în contradictoriu dintre Bianca și Laurențiu.