„Ești perfectă!” Fiica lui Sorin Bontea, surprinsă în ipostaze provocatoare, în costum de baie! Cum arată Miruna Bontea la 20 de ani

In articol:

Pe lângă cariera de bucătar iscusit pe care o are, Sorin Bontea mai are un mare motiv pe bucurie de care are parte de circa 20 de ani, fiica sa. Chiar dacă nu postează atât de des în mediul online, admiratorii tinerei nu au putut să nu remarce imaginile în costum de baie, postate de Miruna Bontea în urmă cu mai multe luni dintr-o vacanță.

Fiica bucătarului a luat prin surprindere pe toată lumea în momentul în care a decis să se afișeze în mediul online în costum de baie.

Fie pe plajă, în barcă pe mare, Miruna Bontea le-a oferit admiratorilor ei o priveliște de vis, după ce și-a etalat în costum de baie silueta trasă prin inel. Internauții au reacționat imediat și nu s-au sfiit să o complimenteze pentru felul în care arată, fix așa cum merită.

„Ești perfectă!”, „Ce frumoasa ești!”, „Zeiță!”, „”Kendall Jenner a sunat și a zis că-și vrea pozele înapoi”, sunt câteva dintre comentariile pozitive scrise de admiratori.

Citeste si: Ilinca Vandici, declarații în exclusivitate la ”Teo Show” despre noile concurente ale emisiunii fenomen „Bravo, ai stil!”: „O să le iubiți, o să le votați”. Noul sezon începe mâine, 2 aprilie, pe Kanal D2- kanald.ro

Citeste si: Continentul care se rupe în două. Sunt crăpături imense pe mii de kilometri, care ar putea duce la formarea unui nou ocean- stirileprotv.ro

Citește și: Cine este Sorin Bontea. Biografie: vârstă, carieră, familie. Vezi unde gătea cheful, înainte să devină celebru

Miruna a împărtășit pasiunea pentru gătit a tatălui său

Chiar dacă nu își dorește să facă o carieră din gătit, așa cum a făcut tatăl său, Miruna Bontea gătește cu plăcere ori de câte ori are ocazia.

Tatăl său a avut grijă să o învețe de la vârste fragede să se descurce în bucătărie și să înțeleagă faptul că, dincolo de orice, gătitul poate fi o artă în adevăratul sens al cuvântului.

Citește și: Florin Dumitrescu, declarație emoționantă de dragoste pentru soția sa, cu ocazia zilei de Valentine’s Day: „Cucerim lumea dacă nu îmi dai drumul la mână”

„Îmi place să gătesc. Tata m-a învățat mereu că bucătăria e o artă și sunt foarte bucuroasă că i-am moștenit talentul. (…) Tata m-a învățat să fac lava cake și am făcut de mai multe ori rețeta, acasă, împreună. Tata m-a învățat să gătesc de când eram mică. Cel mai mult îmi place să fac deserturi, chiar dacă e mai greu să gătești un desert decât un fel principal.”, declara Miruna în urmă cu mai mult timp.