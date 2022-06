„Ești permanent vie” Larisa Iordache, mesaj cutremurător la un an de la decesul mamei sale! Internauții au rămas fără cuvinte

In articol:

Anul 2021 a fost cel mai greu pentru Larisa Iordache, asta pentru că și-a pierdut mama, după ce femeia s-a luptat o lungă perioadă de timp cu problemele de sănătate. Așadar, la un an de la decesul celei care i-a dat viață, gimnasta a postat un mesaj extrem de trist, în semn de omagiu pentru mama ei, pe rețelele de socializare.

Larisa Iordache: „Acum un an m-am întâlnit cu un sentiment dur”

În urmă cu un an, vestea că mama Larisei Iordache s-a stins din viață, chiar cu puțin timp înainte ca gimnasta să participe la una dintre cele mai importante competiții din viața sa, i-a cutremurat pe fanii sportivei.

La momentul respectiv, mama Larisei Iordache a decedat, după o lungă luptă cu o boală nemiloasă.

Cu toate acestea, sportiva și-a adunat toate puterile și a încercat să depășească momentul tragic, continuându-și activitățile de zi cu zi.

Acum, la un an de la decesul celei care i-a dat viață, Larisa Iordache a postat un mesaj trist pe internet, în semn de omagiu pentru femeia care i-a fost alături în cele mai importante momente, mărturisindu-le fanilor că, mama sa este încă vie în sufletul și în mintea ei.

”Acum un an m-am intalnit cu un sentiment dur, era un sentiment pe care nu-l mai simtisem pana in acel moment. Insa am inteles ca trebuie sa invat sa triesc cu asta!

In mintea si sufletul meu esti permanent vie si simt cum ma imbratisez zilnic cu caldura grijei tale pe care o ai de acolo de unde esti.Insa, asta nu ma retine nici macar o secunda ca in fiecare zi sa imi fi in gand cu un dor pe care nu cred ca o sa pot sa-l controlez vreodata.

Te iubesc mami! Si iti multumesc ca m-ai crescut cu toata puterea si pasiunea ta pe care ai avut-o pentru viata.”, a fost mesajul postat pe pagina de Instagram a Larisei Iordache.

Larisa Iordache și mama sa [Sursa foto: Instagram]