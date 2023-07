„Eu am deschis portalul atunci” Rita Mureșan, mărturisiri dureroase despre pierderea mamei sale! Creatoarea de modă a primit mai multe semne, de când femeia a trecut în neființă: „Îmi spune ce își dorește”

In articol:

Rita Mureșan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de modă din țara noastră. În ciuda faptului că obișnuia să își facă simțita prezența destul de des în spațiul monden, având o carieră de succes, în ultima perioadă aparițiile sale au fost din ce în ce mai rare.

Rita Mureșan, despre pierderea mamei sale

Din nefericire, vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de-a lungul vieții sale. De la pierderea mamei sale, divorțul de partenerul său de viață și chiar și un preinfarct.

Trecerea mamei sale în neființă a fost unul dintre cele mai grele momente din viața creatoarei de modă. Rita Mureșan a mărturisit că s-a rugat neîncetat ca mama sa să nu piardă lupta cu viața chiar de ziua sa de naștere pentru că acest lucru ar fi afectat-o și mai mult. Surprinzător sau nu, mama artistei s-a stins din viață chiar cinci minute mai târziu, pe data de 24 noiembrie.

Citește și: Rita Mureșan, despre momentul de cumpănă din viața fiicei ei: „Nu am înţeles de ce copilul meu a trebuit să treacă prin asta”. Vedeta s-a simțit vinovată ani de zile pentru accidentul Rebeccăi

„Pot să spun doar că eu am deschis portalul atunci, dar nu pentru ea, ci în general. Acum că a plecat şi mama, am acceptat, teoretic. Credeam că am acceptat. Practic nu, pentru că la cinci ani după, am fost în Peru şi am luat ayahuasca. Atunci am realizat că eram încă foarte supărată pe ea. În plan conştient, ştiam că mama era bolnavă. Ea oricum a plecat la 00:05, pe 24 noiembrie.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Informația momentului vine de pe frontul din Ucraina! Ce se întâmplă chiar acum în jurul Bahmutului- stirileprotv.ro

Atunci m-am rugat foarte mult entităţilor divine să nu văd pe foaia de deces a mamei mele data de 23 noiembrie, adică fix ziua mea de naştere. A plecat la cinci minute după, m-a ascultat. Mama a tras mult atunci şi a mai rezistat încă cinci minute.”, a mărturisit Rita Mureșan pentru fanatik.ro.

Citește și: Rita Mureșan a vorbit despre relația cu fostul său soț. Cum se înțeleg cei doi la mai bine de 16 ani de la divorț: „Nu mai suntem un cuplu, dar rămânem o familie”

Ce i-ar spune Rita Mureșan mamei sale?

Rita Mureșan îi simte în fiecare zi lipsa mamei sale, chiar dacă au trecut 11 ani de când aceasta a trecut în neființă. Creatoarea de modă spune că și-ar dori mult să o viseze față în față, întrucât până acum a putut doar să îi audă vocea. Mai mult decât atât, a primit mai multe semne de la mama sa de-a lungul timpului, chiar și atunci când a organizat pomenile, iar aceasta i-a spus ce trebuie să pregătească.

Citeste si: „Trebuie să ne punem pe treabă. Însă, la noi este o mică problemă.” Cu ce problemă se confruntă Armin Nicoară și Claudia Puican, în încercarea de a avea un copil- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 1 august 2023: O lună excepțională pentru aceste zodii. Vă veți simți apreciați la adevăratul potențial- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevăratul motiv pentru care Sylvia Sîrbu a părăsit trupa ASIA ”Mă simțeam exclusă”- radioimpuls.ro

Citește și: Rita Mureșan, pe punctul de a ceda. Creatoarea de modă s-a confruntat cu probleme grave de sănătate: „A fost ca o supapă care s-a deschis, să curgă totul”

„Aş vrea să o visez faţă în faţă, ceea ce nu s-a întâmplat în aceşti 11 ani. Adică o visez, dar o visez vorbindu-mi. Sunt în living sau în bucătărie şi o aud vorbind. Odată am vrut să fac gulaş şi am auzit-o, în vis, spunându-mi că fac totul greşit. După care m-a învăţat pas cu pas reţeta de gulaş, ea fiind unguroaică. Dar tot timpul când o visez este în altă cameră şi nu pot să o şi văd. Îi aud doar vocea. La fiecare pomană de exemplu îmi spune ce îşi doreşte să îi fac, iar eu urmez întotdeauna ce îmi spune.”, a mai spus creatoarea de modă pentru sursa menționată anterior.

Rita Mureșan, despre pierderea mamei sale [Sursa foto: Facebook]