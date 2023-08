„Eu am suferit de foame pe timp de război” Marina Voica, mărturisiri cutremurătoare despre copilăria sa! Viața vedetei a fost marcată de lipsuri: „Au fost vremuri grele”

In articol:

Marina Voica este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe din generația de aur a țării noastre. La cei 86 de ani ai săi, reușește să fie întotdeauna o fire pozitivă și carismatică, însă au existat și momente care au marcat-o profund.

Marina Voica, despre copilăria sa

Născută în orașul Ivanovo din Rusia, artista spune că a avut o copilărie săracă, marcată de multe lipsuri și momente tensionate. Acesta este și motivul pentru care nu aruncă niciodată mâncarea.

Marina Voica a copilărit într-un orășel în Rusia, iar în România a ajuns abia la vârsta de 24 de ani. Din nefericire, copilăria artistei a fost marcată de foarte multe lipsuri. Sărăcia a afectat-o profund pe artistă, mai ales că în timpul războiului au existat numeroase momente în care nu avea nici măcar ce să mănânce.

Aceste lucruri și-au pus amprenta într-un mod negativ asupra cântăreței și au marcat-o.

Acesta este și unul dintre motivele pentru care nu are niciodată mâncarea și urăște acest obicei, întrucât se gândește la oamenii care nu au ce să mănânce, așa cum a fost și cazul său.

„Eu am suferit de foame pe timp de război. De aceea nu suport să arunc mâncarea, mă gândesc că alții nu au ce să mănânce și atunci nu arunc nimic. Au fost vremuri grele…”, a mărturisit Marina Voica pentru viva.ro.

Amintirea care i-a rămas întipărită în minte Marinei Voica

Faptul că s-a născut în partea de Nord-Est a Rusiei a împiedicat-o pe artistă să vadă marea până la vârsta de 24 de ani. Mai precis, în anul 1960 a fost pentru prima oară la Marea Neagră, iar acela a fost momentul care a marcat-o profund, fiind una dintre cele mai frumoase amintiri ale sale, chiar și până în prezent.

Fără doar și poate a fost un moment extrem de special pentru Marina Voica, despre care își amintește și acum cu mult drag.

„Cea mai frumoasă amintire a fost când am văzut prima dată marea. Asta a fost în anul 1960. Dar tu trebuie să știi imensitatea țării în care m-am născut. Eu m-am născut în Ivanovo, spre Nord-Est. Ca să ajungi la mare, e foarte greu; țara este așa de mare… cu toate că este înconjurată de oceane. Dar Marea Neagră este unică. Chiar dacă am traversat eu de 12 ori Atlanticul, Marea Neagră a fost singura pe care am ajuns să o văd”, a mai spus artista pentru sursa menționată anterior.

