„Eu am trăit fără bani” Liviu Vârciu nu reușește să scape de datorii. Are discuții cu Anda Călin din cauza asta

Liviu Vârciu se poate lăuda cu una dintre cele mai longevive cariere din showbiz-ul autohton. A debutat ca artist, iar celebra melodie „Ochii tău”, pe care o cânta alături de trupa din care făcea parte L.A., face și acum furori. Între timp, acesta a primit și roluri în filme sau telenovele, ba chiar este și unul dintre cei mai iubiți și îndrăgiți prezentatori TV din România.

În urmă cu aproximativ un an, Liviu Vârciu s-a lansat și în industria cinematografică, în postura de producător de film.

Contracte are cu carul, iar de aici îi ies bani buni, însă nu rezistă prea mult în conturi, iar asta nu pentru că i-ar risipi pe diverse lucruri sau datorii la bancă, ci îi dă cu împrumut la prieteni și apropiați. Anda Călin îl ceartă de fiecare dată când împrumută cu o sumă consistentă de bani pe cineva, însă Liviu Vârciu spune că nu poate să refuze, căci știe cel mai bine cum este să ai nevoie și nici nu le poate întoarce spatele celor care l-au ajutat cândva. Acesta a luat un împrumut mare de la Nea Marin, iar actuala lui parteneră de viață a fost nevoită să-și vândă o proprietate ca să-l mai ajute să plătească din datorii.

„Sper în 10 ani să scap de datorii, să pun și eu un ban deoparte. Mai am câteva, nu mai ce știți voi. Acum vreau să mai pun deoparte pentru că suntem mulți acum.

Nu reușesc să strâng niciun ban. Eu am trăit fără bani, am știut ce înseamnă să îți răspundă cineva la celălalt capăt al telefonului și să mă împrumute, așa că nu pot să refuz pe nimeni. Mai am certuri cu doamna (n.r. Anda Călin) care îmi zice să nu mai dau că nu o să-i mai văd înapoi. Nu mi-a dat nimeni până acum. Nu am recuperat nimic. Am dat mai mult decât am eu datorii. Dar eu încă fac bani. E o vorbă: de unde dai, de acolo ai”, a declarat Liviu Vârciu pentru Ego.ro .

Liviu Vârciu mai vrea un copil cu Anda Călin: „S per să mai fac un băiat”

Prezentatorul TV are în total 3 copii. Prima și cea mai mare este Carmina, care de curând a împlinit 20 de ani, și pe Anastasia și Liviu Matei, care au rezultat din ultima sa relația, cu Anda Călin. Ei bine, se pare că acesta nu este pregătit să închidă „fabrica”, ba chiar a dezvăluit recent că mai vrea un băiețel cu actuala lui parteneră de viață.

„Sunt mai liniștit un pic că am făcut și băiat. Sunt bine. Am făcut pereche. Tot timpul mi-am dorit pereche și mi-a dat Dumnezeu două fete și un băiat și sper să mai fac un băiat. Ca tată de băiat sunt la fel de liniștit, la fel de inconștient, sper să fiu un tată bun, un părinte bun”, a mai spus prezentatorul TV pentru sursa menționată mai sus.