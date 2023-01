„Eu arăt bine tot anul” Romeo Fantastik, schimbare radicală de look, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Cum arată acum manelistul

In articol:

În trecut, Romeo Fantastik era prezent constant pe micile ecrane, însă de ceva vreme s-a retras din lumina reflectoarelor. Manelistul și-a păstrat același stil, însă nu și coafura. În cadrul unui emisiuni TV, a arătat tuturor cum a decis să-și schimbe freza, apreciind-o ca cea mai în trend schimbare de look.

Romeo Fantastik este mândru de faptul că el este cel care a dat trend-ul în România cu codițele afro în anii 2000, atunci când s-a lansat în industria muzicală. De atunci și până acum nu a încetat să uimească de fiecare dată când apare în spațiul public.

Romeo fantastik, o nouă schimbare de look

Romeo Fantastik este întotdeauna la curent cu stilurile afro și, ori de câte ori vede o coafură care îi place, se grăbește să o adopte. De această dată, pentru a obține coafura mult dorită, manelistul a așteptat circa 2 săptămâni pentru a-i veni materialele necesare tocmai din Columbia.

Chiar dacă întreg procesul a durat destul de mult și a fost costisitor, Romeo Fantastik este mulțumit pe deplin de rezultat.

„Cel mai nou stil care se poartă este stilul acesta. Să nu uităm trecutul. Eu tot semăn cu jamaicanii, că sunt puțin mai brunet. Unii stau pe la solarii, eu arăt bine tot anul.(...) Ce vedeți voi este un păr tocit, se face foarte greu și a trebuit să îl comand tocmai din Columbia. Două săptămâni a durat să vină chestiile astea. Când mi l-a împletit, mi l-a împletit cu iglița. Prin anul 2000, 2001, când am venit eu în România și când am scos albumul, nimeni nu purta codițe, mai ales artiștii. Am fost primul care am venit cu un stil afro, reggaeton pe timpul acela. Am stat atunci vreo 16 ore”, a spus Romeo Fantastik.

Romeo Fantastik a petrecut 6 ore în salonul de înfrumusețare

Pentru a obține look-ul dorit, a fost nevoie de 6 ore. Romeo Fantastik își întreține noua coafură tot la salon, considerându-se norocos că nu trebuie să reîmprospăteze culoare, chiar dacă este vorba despre o nuanță deschisă.

„De data aceasta, am scăpat cu șase ore, a fost mai îndemânatică. M-am mișcat pe stânga, pe dreapta. Le spăl la un salon. Sunt băgate cu iglița. Dacă le dau jos, rămân fără păr. E ceva bine, nu se ia culoare, chiar dacă mă spăl, chiar dacă nu”, a mărturisit Romeo Fantastik.