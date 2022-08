"Eu beau lapte în loc de apă!" Dieta minune a Mihaelei Bilic! De câte ori mănâncă pe zi medicul nutriționist și care sunt alimentele pe care încearcă să le ocolească

In articol:

Mihaela Bilic a dezvăluit câteva secrete pentru un stil de viață echilibrat. Medicul nutriționist a vorbit recent, într-un interviu pentru libertatea.ro, despre cum putem să scăpăm de kilogramele în plus mâncând tot ceea ce ne place.

Iată ce sfaturi le oferă celor care doresc să slăbească!

Mihaela Bilic, medic nutriționist: "Omul care vrea să slăbească trebuie să aibă maximum două mese pe zi"

Mihaela Bilic susține că persoanele care vor să slăbească trebuie să se limiteze la maximum două mese pe zi. Medicul nutriționist spune că putem pierde în greutate și dacă continuăm să mâncăm ceea ce ne place, dar totul în cantități reduse: "Mâncăm o dată pe zi și mâncăm foarte puțin. Nu contează ceea ce punem în farfurie, mai important este cât mâncăm și atunci greșeala pe care o fac foarte multe persoane este că mănâncă foarte mult și foarte des, ăsta e de obicei programul alimentar al copiilor în creștere. Omul care vrea să slăbească trebuie să aibă maximum două mese pe zi și mesele respective să fie foarte reduse cantitativ, deci nu două mese cu câte trei feluri de mâncare, ci, mai degradă, felul unu.

Deci cantitatea face diferența și trebuie să ne învățăm să mâncăm mai rar și să avem pauze de 5-6 ore între mese.(...) Inclusiv micul dejun este cea mai neinspirată masă pentru persoanele care vor să slăbească. Dimineața se slăbește cel mai bine, așa că faceți un exercițiu și așteptați puțin să vi se facă foame, asta înseamnă orele spre prânz. Atunci să fie prima masă.

Cu cât începem să mâncăm mai de dimineață, cu atât avem tendința să mâncăm toată ziua. Și ar fi bine să mâncăm cu trei ore înainte să ne culcăm și, dacă vrem să forțăm metabolismul și să ardă calorii, nu trebuie să îi dăm făinoase. Deci cea mai bună variantă pentru masa de seară este carnea, peștele cu legume, cu salată, fără făinoase nu are organismul din ce să facă rezerve.", a dezvăluit medicul nutriționist, pentru sursa amintită.

Mihaela Bilic [Sursa foto: Facebook]

Mihaela Bilic: "Eu nu mănânc mai mult de o dată pe zi!"

Mihaelei Bilic a dezvăluit că și ea urmează o astfel de astfel de dietă, în permanență. Medicul nutriționist spune că are o singură masă pe zi, seara. Cât despre preparatele pe care le consumă, aceasta a recunoscut că din meniul ei nu lipsesc mâncărurile tradiționale, precum ardeii umpluți sau tocănițele: "Eu nu mănânc mai mult de o dată pe zi. Nici măcar două mese nu am, ci una singură și aceea seara. Eu întotdeauna încerc să mănânc ce îmi place. Porția să fie mai mică. Ieri chiar am mâncat nu un hamburger, ci jumătate de hamburger, adică mi-am luat unul, dar l-am tăiat în jumătate.

Îmi place mâncarea gătită, mâncarea românească, îmi plac tocănițele, ardeii umpluți. Un ardei umplut cu ardei iute și cu smântână mi se pare genial și pentru cura de slăbire. Eu beau lapte în loc de apă, că nu îmi place apa. Eu beau ceai, infuzie de fructe, dar apă chioară, nu prea. Mănânc ciorbă, deci organismul meu își ia apa din feluri de mâncare. Iaurt, lapte bătut, acestea sunt. Beau laptele ce vine de la animal. Depășesc un litru de lapte pe zi. N-aș putea trăi fără lapte sau lactate, mi se par alimente perfecte. Din comerț le cumpăr, nu am niciun fel de problemă.", a mai spus Mihaela Bilic, pentru aceeași sursă.

Mihaela Bilic [Sursa foto: Facebook]