„Eu devreme am auzit vorba asta, presa a scris la 8 jumate!” Liviu Puștiu a fost primul care a auzit zvonurile despre Florin Salam! Ce reacție a avut când a aflat adevărul?

In articol:

La scurt timp după lansarea în spațiul public a informațiilor false referitoare la moartea lui Florin Salam, mai mulți oameni cunoscuți din anturajul lui Florin salam au intervenit pentru a anunța că manelistul este bine și că se află în afara oricărui pericol. Printre aceștia se numără și Liviu Puștiu, care, printre altele, a ținut să dezvăluie faptul că a fost informat încă de ieri, de la orele 14, că vor

apărea în spațiul public informații neadevărate despre moartea celebrului manelist.

La scurt timp după ce s-a creat panica în mediul online, Liviu Puștiu a intervenit live pe Facebook, acolo unde i-a liniștit pe toți fanii lui Florin Salam, asigurându-i de faptul că manelistul este doar răcit și că este în afara oricărui pericol. De asemenea, a precizat că el știa că se va lansa această știre încă de la orele prânzului. Imediat cum a aflat de acest lucru, a pus mâna pe telefon și i-a sunat pe toți apropiații lui Florin Salam pentru a-i avertiza pentru ceea ce urmează.

„Fratele meu, Salam, e în viață, e bine, cu ajutorul lui Dumnezeu o să fie bine, are COVID, e răcit, e în spital, n-a murit, stați liniștiți toți cei care îl iubiți pe Florin Salam.(...) Eu devreme am auzit vorba asta, de la ora 14 am auzit eu vorba asta și vă dați seama că am dat și eu telefoane de la ora 14 până la ora nouă seara, acum. Presa a scris la 8 jumătate, eu am aflat la 14- 14:15 o veste din asta proastă. Îți dai seama că am sunat peste tot”, a spus Liviu Puștiu pe rețelele de socializare.

Citeste si: Ce se întâmplă cu Florin Salam, de fapt! Cât de bolnav este artistul- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Florin Salam a ajuns în stare gravă la spital! Artistul a fost testat pozitiv cu COVID-19

Reacția lui Tzancă Uraganu după apariția veștii morții lui Florin Salam

Tzancă Uraganu a reacționat și e imediat după ce în mediul online a apărut știrea falsă despre moartea lui Florin Salam. Manelistul a ținut să lămurească situația și să anunțe că nașul său este într-o stare stabilă la spital, fiind bolnav de COVID.

Citeste si: Frații lui Florin Pastramă au fost reținuți de polițiști, după ce ar fi cumpărat mai multe autoturisme prin credite din Germania și nu le-au mai achitat. Ce alte acuzații grave le aduc oamenii legii

„Îmi este greu să pronunț așa ceva, dar Florin Salam nu a murit, ferească Dumnezeu. Am primit foarte multe mesaje. Este internat la spital, infectat cu Covid, așa cum știe toată lumea și așteptăm să fie bine și să-și revină cât mai repede. Florin Salam este într-o stare stabilă”, a spus Tzancă Uraganu pe TikTok.