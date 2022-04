„Eu îl invidiez” Pavel Bartoș, invidios pe Smiley! Actorul nu s-a mai ascuns

In articol:

Pavel Bartoș este un actor foarte apreciat de fani. Își iubește foarte mult meseria, așa că face orice pentru aiși intra în rol ca la carte. Pentru cel mai nou film pe care l-a flmat, actorul a fost nevoit să slăbească, așa că nu a mai stat pe gânduri. Începând cu luna august a anului trecut, Pavel Bartoș a reușit să scpae de un număr considerabil de kilograme.

Invitat în cadrul unei emisiuni, Pavel Bartoș a povestit cum a reușit să scape de kilogramele în plus. Se pare că actorul nu a ținut vreo dietă anume, ci doar a făcut sport. În același timp, însă, actorul a mărturisit că este foarte invidios pe colegul său, Smiley, pentru că, oricât de mult ar mânca, nu pune pe el nici măcar un gram, spre deosebire de el, care se îngrașă destul de repede dacă nu are grijă să facă mișcare.

„Eu îl invidiez. Are alt tip de arderi. Dacă aș mânca la fel ca Smiley, eu m-aș rostogoli. După ce mâncăm zice că ar merge și un tort”, a spus Pavel Bartoș.

Smiley și Pavel Bartoș [Sursa foto: Facebook]

Câte kg a slăbit Pavel Bartoș?

Pavel Bartoș a început să facă mișcare și să se pregătească pentru noul rol în urmă cu aproximativ 10 luni, iar de atunci a reușit să elimine

12 kilograme. Ceea ce l-a ajutat, de fapt, să slăbească, a fost sportul, și nicidecum dietele, pentru că nu a ținut deloc vreuna.

„Nu am ținut o dietă anume. La un moment dat am văzut că sunt 3.000 de diete pe piață. Eu îmi cunosc destul de bine corpul. În sensul că până la 18 ani eu am fost sportiv. Adică am practicat sporturi și îmi cunosc corpul. Dacă știu că am grijă de el și îi dau ce îi trebuie… știi cum e, mușchiul nu uită, își revine. Am făcut rugby, hochei și patinaj viteză… am făcut și fotbal, am jucat chiar în Divizia C. Am început din august. M-am văzut un pic la TV și gâfâiam un pic cam mult. Eu nu vreau să slăbesc ca să îmi schimb tipologia. Dădusem vreo 12 kilograme, dar acum cred că am rămas la 10. Mă duc la sală dacă pot de trei ori pe săptămână. Mie mi-a plăcut întotdeauna de mine”, a mai spus Pavel Bartoș în emisiune.