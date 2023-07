,,Eu îmi asum orice” Bănel Nicoliță a dat cărțile pe față, după ce a fost surprins cu o domnișoară misterioasă. Cum a reacționat iubita lui când a văzut imaginile cu cei doi

In articol:

Bănel Nicoliță a dat cărțile pe față și a făcut mărturisiri legate despre situația în care a fost surprins recent.

Bănel Nicoliță nu s-a despărțit de iubită. Cine este, de fapt, femeia în preajma căreia a fost surprins în club

Fostul fotbalist a fost văzut în club alături de o domnișoară misterioasă, iar zvonurile că s-a despărțit de actuala iubită au apărut imediat. Iată ce a declarat Bănel Nicoliță despre controversele care s-au iscat.

Deși a trecut prin clipe grele de a lungul vieții, astăzi este un bărbat cu adevărat împlinit. În urmă cu aproximativ trei ani, Bănel Nicoliță și soția sa au decis să meargă pe drumuri separate și au divorțat.

După finalizarea divorțului, cei doi au mai păstrat legătura strict amical de dragul celor două fetițe, pe care le au împreună. Iată că acum a răsărit din nou soarele pe strada fostului fotbalist, iar pe plan amoros se simte împlinit. Bănel trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de o femeie care reușește să îl facă cu adevărat fericit.

Bănel Nicoliță împreună cu fetițele lui [Sursa foto: Arhivă]

Recent, însă, acesta a fost surprins în club alături de o domnișoară misterioasă, ceea a stârnit un adevărat val de controverse. Sătul de zvonurile apărute în spațiul public, referitoare la viața lui privată, fostul sportiv a vrut să lămurească întreaga situație.

,,Domnișoara cu care am fost surprins este ca sora mea. Ne cunoaștem de 20 de ani. Este prietenă și cu iubita mea, iubită cu care am fost la mare. Nu eram doar eu cu ea și nici apropieri față de ea nu au fost. Am copii acasă și nu este în regulă. Eu îmi asum orice articol în care sunt declarațiile mele. Nu înțeleg de ce nu s-au informat mai bine, că m-ar fi văzut și cu iubita mea pentru că ea era în club. Ar fi putut (n.r. paparazzi) să mă surprindă alături de ea”, a spus Bănel Nicoliță pentru fanatik.ro.

Cum a reacționat iubita lui Bănel, după zvonurile apărute în presă

Se pare că relația dintre Bănel Nicoliță și actuala lui iubită este una foarte serioasă, având în vedere faptul că fostul fotbalist a prezentat-o pe cea care i-a furat inima și fiicelor lui. Fostul sportiv a mărturisit că formează un cuplu de trei ani. De asemenea, Bănel a spus că iubita lui nu a fost deranjată deloc cu privire la speculațiile apărute în spațiul public, după ce a fost fotografiat în preajma unei alte domnișoare. Și asta pentru că, mărturisește el, partenera lui știe întregul adevăr, iar cele două chiar se cunosc de mult timp.

,,Pe iubita mea nu a deranjat-o articolul pentru că o știe pe amica mea (n.r. alături de care a apărut în fotografii). Eu îmi asum orice, până la urmă toți greșim în viață. Sunt cu iubita mea de trei ani. Avem o relație foarte frumoasă, dar ea nu vrea să apară public. Eu îi păstrez intimitatea dacă ea își dorește. Deci nu este nimic adevărat că aș avea ceva mai mult decât o prietenie cu acea fată. Iubita mea era în club, eu trebuia să mă ocup de toți. Aveam masă la un club și am vrut apoi să mergem la altul”, a mai spus Bănel Nicoliță.