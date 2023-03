"Eu îmi doresc" Isabela Onoriu, hotărâtă să îngroape "securea războiului" cu fostul soț. Ce decizie a luat, după ce pilotului i s-a prelungit arestul la domiciliu

In articol:

Între Isabela și Daniel Onoriu nu mai este cale de împăcare. Femeia este decisă că vrea să facă acest pas și să meargă mai departe. Cei doi au avut o căsnicie de aproape 6 ani, iar internauții au fost șocați când au aflat că fostul pilot de raliuri a anunțat separarea.

Isabela Onoriu vrea să semneze cât mai repede actele de divorț și să fie fericită, întrucât a suferit mult pe tot parcursul separării. Femeia susține că i s-au adresat cuvinte jignitoare și vrea să se detașeze cât mai repede de această situație.

Isabela Onoriu, detalii în scandalosul divorț

Daniel Onoriu a mai primit 30 de zile arest la domiciliu, în urma acuzațiilor aduse de către fosta lui soție, care mărturisea că este hărțuită de fostul pilot de raliuri. Cu toate acestea, Isabela Onoriu a mărturisit că nu îl urăște pe cel ce l-a iubit odată, ba mai mult, vrea să semneze actele și să se termine cât mai repede divorțul.

Citește și: Daniel Onoriu va sta în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile! Pilotul de curse este privat de libertate din luna noiembrie a anului trecut

Citeste si: „Și voi credeați că m-a făcut Culiță vedetă”. Cum arăta logodnica lui Culiță Sterp, în urmă cu aproximativ 15 ani, când a apărut pe coperta unei faimoase reviste- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Citește și: Isabela Onoriu vorbește despre căsătorie, în plin scandal de divorț! Primele declarații despre bărbatul cu care și-a refăcut viața, după despărțirea de Daniel Onoriu: "Ne iubim și asta este perfect!"

„ Odată ce s-a ajuns în instanță, cu situația noastră, nu depinde de cine va acorda sau nu divorțul. Pentru că instanța o să hotărască. Eu una sunt decisă să divorțez. Eu nu l-am vorbit niciodată urât pe fostul meu soț, nici nu o voi face vreodată în spațiul public. Eu îi doresc doar fericire! Vom divorța, cu siguranță. Când o să îl văd atunci nu îmi doresc să îi transmit nimic, o să îl salut și cam atât. A spus prea multe vorbe urâte despre mine și neadevărate, dar nu îi port ură. Trecutul este trecut. Eu am făcut pace cu trecutul. Din moment ce am hotărât să divorțez. Eu îmi doresc să se termine civilizat. Fiecare să își vadă de viața lui și să nu mai fie răutate din partea lui. Am fost atâția ani împreună și la bine și la greu, mai ales”, a declarat Isabela Onoriu, pentru Impact.ro.

Isabela și Daniel Onoriu [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: „Surioara mea Delia ar fi trebuit să intervină!” Mădălin Voicu şi-a spus părerea despre tensiunile din familia Deliei: „Nu înțeleg ce a găsit Oana la acest specimen!"- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 5 martie 2023. Fecioarele trebuie să se odihnească mai mult în această perioadă- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a reacționat Clara Chia Marti când a fost întrebată dacă Pique încă o mai caută pe Shakira- radioimpuls.ro

Isabela Onoriu, în brațele altui bărbat.

După decizia de a divorța de Daniel Onoriu, Isabela Onoriu și-a găsit liniște și iubirea în brațele altui bărbat. Șatena a dat o nouă șansă dragostei, iar acum pare ca totul să meargă perfect în viața sa. Ba mai mult decât atât, femeia nu exclude ca, în viitorul apropiat, să îmbrace din nou rochia de mireasă.

"Suntem foarte bine amândoi. Acum suntem la munte puțin, la aer curat, câteva zile, iar peste o lună urmează să plecăm în vacanță.

Nu știu unde mai exact o să mergem pentru că este surpriză de la iubitul meu. Suntem foarte bine unul cu altul, ne iubim și asta este perfect, așa cum suntem. Momentan încă nu ne-am gândit la o căsătorie, dar nu este exclus, dacă ne înțelegem în viitor să ne și căsătorim. De ce nu?", a declarat Isabela Onoriu, pentru click.ro.