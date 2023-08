„Eu mă bucur foarte mult” Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au afișat împreună! Ce spune artista despre o posibilă împăcare: „Avem o relație foarte bună acum”

In articol:

Cristina Cioran este un nume cunoscut în showbizul din țara noastră, fiind de departe una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi. De-a lungul anilor, artista a reușit să-și clădească o carieră de succes atât în actorie, cât și în lumea televiziunii. Încă de când a apărut pentru prima oară în lumina reflectoarelor s-a dovedit a fi extrem de iubită de public, motiv pentru care a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi stau întotdeauna alături.

Cu toate acestea, dacă pe plan profesional bifează reușită după reușită, pe plan personal lucrurile nu stau deloc așa. Cristina Cioran a trecut recent printr-o despărțire, după ce ea și fostul său partener de viață, Alex Dobrescu au decis să meargă pe drumuri separate. Recent, au fost văzuți împreună la ziua de naștere a Vicăi Blochina, însă actrița a lămurit foarte repede situația.

Cristina Cioran și tatăl fiicei sale, împreună la aniversarea Vicăi Blochina

Se pare că îndrăgita actriță și fostul său partener de viață au o relație foarte bună, însă au decis acest lucru doar pentru fiica sa. Cristina Cioran a lămurit totul, mărturisind că nu mai există cale de împăcare, însă au preferat să rămână în relații civilizate pentru ca fiica lor să nu fie afectată. Mai mult, cei doi părinți vor să facă tot ceea ce este mai bun pentru creșterea și educația acesteia.

Citește și: „Are experiență!” Ce a spus Cristina Cioran despre Vica Blochina, după ce a fost invitată la petrecerea ei?! Blondina s-a abținut cât a putut

Recent, cei doi au participat împreună la ziua Vicăi Blochina, acolo unde s-au și cunoscut în urmă cu doar câțiva ani, însă de această au venit separat, iar lucrurile vor rămâne așa.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Mia Khalifa, pictorial incendiar la malul mării. Vedeta a stârnit furori cu ultimele sale postări| FOTO- stirileprotv.ro

Mai mult decât atât, Cristina Cioran a mai adăugat și faptul că există mult mai multe lucruri de lămurit atunci când vine vorba de relația pe care a avut-o cu Alex Dobrescu, însă momentam preferă să nu discute despre acest subiect.

Citește și: Cristina Cioran revine în lumina reflectoarelor. Ce emisiune va prezenta de data aceasta vedeta? Visul îi devine acum realitate: ”Mereu mi-am găsit scuze să nu încep”

„Da, este adevărat că am fost amândoi la petrecerea Vicăi dar nu este nimic mai mult. Eu și cu Alex ne-am cunoscut la ziua de naștere a Vicăi acum trei ani. La petrecerea de anul acesta am fost invitată atât eu cât și Alex, noi doi nu am venit ca și cuplu ci separat ca și invitați. Nu ne-am împăcat. Totul era între prieteni comuni. Nu ne-am împăcat nici nu ne vom împăca.

Citește și: Cătălin Măruță a făcut-o pe Cristina Cioran să tremure din toate încheieturile! Blondina l-a luat la o serie de palme pe prezentatorul TV și aproape că l-a înjurat în direct

Citeste si: „Soacra mea m-a denigrat, eu i-am spus mamă din prima secundă în care am cunoscut-o, iar acum peste șapte ani mă face în toate felurile.” Dana Roba a vorbit despre relația cu socrii ei- kfetele.ro

Citeste si: Mesaje cu La mulți ani de Sf. Maria 2023 pentru data de 15 august: Felicitări și urări frumoase- stirilekanald.ro

Citeste si: Valentin Sanfira, prima reacție după ce a suferit un accident grav în Italia. Care este starea de sănătate a artistului- radioimpuls.ro

Avem o relație foarte bună acum pentru micuța noastră! Suntem foarte concentrați pe creșterea și evoluția Emei. Între noi doi nu mai există cale de împăcare decât o relație de prietenie pentru binele micuței noastre. Eu mă bucur foarte mult că ne înțelegem pentru Ema.

Tu nu ai văzut că eu sunt o persoană mai pe liniște și sunt mai secretoasă. Ar fi multe de spus despre relația noastră dar poate altă dată, nu acum”, a mărturisit Cristina Cioran pentru Click.ro.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au afișat împreună [Sursa foto: Instagram]