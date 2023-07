„Eu mă mir că nu le-a omorât și pe fete” Ce a amenințat-o Daniel Balaciu pe Dana Roba că le face fiicelor lor când cresc?! Cele mici și-au dat imediat seama că tatăl lor a adus-o în starea în care e

In articol:

Deși inițial s-a spus că Daniel Balaciu ar fi premeditat totul și le-ar fi dus pe Chantal și pe Celine la bunici, înainte să o bată cu bestialitate pe Dana Roba, se pare că în realitate lucrurile nu au stat tocmai așa, susține make-up artistul.

Se pare că cele două au fost martore la ororile pe care le-a trăit mama lor, căci se aflau în camera alăturată atunci când bărbatul o lovea fără milă pe vedetă cu ciocanul în cap.

Ba mai mult, aceasta susține că s-a temut că ar putea să le facă rău fetelor, mai ales în contextul în care i-ar fi dezvăluit ceva absolut halucinant în urmă cu ceva timp. Astfel că aceasta vrea să se asigure că bărbatul nu se va mai apropia niciodată de ele.

Dana Roba se teme acum pentru fiicele ei și vrea să-l țină pe Daniel Balaciu departe de ele pentru totdeauna: „Mi-e frică că-i omoară”

După ce a scăpat ca prin minune de moarte, după ce a fost bătută cu bestialitate cu un ciocan în cap, Dana Roba a depus actele de divorț și vrea custodia celor două fetițe pe care le are cu Daniel Balaciu.

Ba mai mult, aceasta vrea ca instanța de judecată să-l decadă din drepturi pe bărbat și să se asigure că acesta nu se va mai apropia de ele nici când o să iasă din pușcărie

„Eu mă mir că nu le-a omorât și pe fete. Era premeditat că a adus ciocanul în casă, eu n-am avut un astfel de ciocan. Am băgat actele de divorț și îmi doresc să fie decăzut din drepturi. El o să facă 10-15 ani de închisoare si când iese fetele mele o să aibă 20 de ani și ele vor avea iubiți, mi-e frică că le omoară de gelos. Eu sunt convinsă. Mi-a spus: „Tu crezi că Chantal umblă cu cine vrea. Eu îi fac capătul lui ăla”, așa vorbea”, a dezvăluit Dana Roba la „Acces direct”.

Chantal și Celine și-au dat imediat seama că tatăl lor a adus-o în starea asta

După ce a ieșit din spital, Dana Roba a mai așteptat o săptămână pentru a se recupera și a prinde puteri ca să poată avea grijă de fiicele ei. Chantal și Celine au stat în grija părinților lui Daniel Balaciu în perioada în care ea a fost internată, ba chiar a povestit că soacra ei s-a opus și nu a vrut să-i dea fetițele.

Chiar dacă în primă fază le-a mințit și nu a vrut să le zică că tatăl lor a mutilat-o, se pare că cele două și-au dat imediat seama de ce s-a întâmplat, de fapt, cu mama lor, mai ales că în timpul atacului micuțele se aflau în camera alăturată și au auzit tot.

„Fetele s-au speriat, prima dată le-am mințit că am căzut cu bicicleta și când am ajuns acasă le-am zis. M-a întrebat: Mama, cine te-a lovit. Și eu am întrebat: Cine crezi. Și mi-au zis: Cred că tata te-a lovit și Chantal își punea mâinile la urechi. Le-a fost greu să mă vadă fără păr în cap”, a mai povestit Dana Roba în emisiunea menționată anterior.