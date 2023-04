"Eu n-am fost fiul lui atunci" Momentul pe care Radu Bănică nu și-l poate scoate din minte. Ce s-a întâmplat în timpul unui spectacol, când a urcat pe scenă cu tatăl lui

In articol:

Ștefan Bănică Jr are o carieră de zeci de ani și pe urmele lui vine puternic și fiul cel mare. Radu este, deocamdată, singurul copil care i-a moștenit talentul și care vrea să-l urmeze în viața profesională.

Tânărul are puțin peste 20 de ani, deține propria afacere, este student la teatru și face și muzică.

A debutat în plan larg în cadrul show-ului de transformări și spune că de atunci a prins mai mult curaj în ceea ce vrea să fie în fața oamenilor de pretutindeni.

Citește și: Cine este Radu Ștefan Bănică, fiul lui Ștefan Bănică Jr. Tânărul va fi juratul unui nou show TV

Radu a moștenit tot ce-i mai bun de la tatăl său

Însă, prima sa mare treaptă pe care a urcat în carieră a fost în anul 2012, atunci când a pășit pe scena Sălii Palatului. Nu a fost o apariție oarecare, ci una alături de tatăl său, pe care tânărul spune că nu o va uita niciodată.

Și asta pentru că emoțiile trăite atunci și împlinirea pe care o simțea au fost la cote maxime. De la plâns la râs și mândrie a fost doar un pas, iar tabloul pe care-l are și acum în minte este unul ce-l va purta mereu cu el, oricât de sus va ajunge în carieră.

Citeste si: Andreea s-a îmbrăcat pentru o zi plină de activități, în Milano, dar Luiza consideră că „nu era gata ținuta”. Ce calificative a obținut concurenta, în prima ediție a emisiunii „Bravo, ai stil!”- kanald.ro

Citeste si: Vortexul polar ajunge luni și în România. Temperaturile scad și cu 15 grade Celsius- stirileprotv.ro

”Prima oară când am fost pe scenă la Sala Palatului a fost în 2012. Am avut un moment cu tata. Îmi amintesc că primul impuls a fost să plâng de emoție, mai ales când am văzut atât de mulți oameni. Totul s-a întâmplat într-o secundă și cumva mi-am revenit imediat”, a spus Radu Bănică, conform catine.ro.

Însă tot de atunci are și o amintire prin care a înțeles cât de important este profesionalismul în meseria pe care și-a ales-o.

Deși era cu tatăl său pe scenă, Radu spune că îl acel moment pe el și pe Ștefan Bănică Jr nu îi legau nici un grad de rudenie, ci doar pasiunea pentru muzică. Și asta pentru că Ștefan Jr. s-a comportat față de el așa cum a făcut-o cu toți ceilalți invitați, dorind să arate publicului munca, talentul și efortul fiecăruia.

Momentul pe care Radu Bănică nu și-l poate scoate din minte [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: “Din păcate ne despărțim.” Ce veste neașteptată a dat Armin Nicoară, după doar jumătate de an de când a făcut marele pas alături de Claudia Puican- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 3 aprilie 2023. Ce sfânt este sărbătorit luni?- stirilekanald.ro

Citeste si: Anunțul Shakirei care a emoționat o planeta întreagă. Cântăreața și-a luat copiii și a plecat definitiv din Spania: "Mulțumesc celor care m-au încurajat și mi-au șters lacrimile!"- radioimpuls.ro

Citește și: Cum a reacționat Ștefan Bănică Jr, după debutul lui Radu în teatru! Și-a urmărit fiul din public, alături de Violeta: „Mici probleme, le discutăm mai târziu”

”E foarte exigent și nu face excepție. Eu n-am fost fiul lui atunci, am fost pur și simplu un invitat artist. Pe fișa postului, profesionalism. Nu există excepții”, a mai spus tânărul.

Și cum așchia nu sare departe de trunchi, acum, când și el deja este cunoscut și apreciat pentru talentul său, Radu spune că a învățat de la tatăl său că, în muzică și teatru, trebuie să dețină, printre altele, trei calități foarte importante.

”Optimismul, profesionalismul și egoismul (nr. sunt atributele care-l caracterizează) E bine să te mai pui și pe tine pe primul loc. Încă lucrez la asta”, a mai completat fiul lui Bănică Jr.