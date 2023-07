”Eu nu am știut cum am ajuns în mașină” Ana Morodan, mărturisiri șocante despre accidentul pe care l-a produs în urmă cu câteva luni. Acum prietenii îi spun că nu o mai recunosc. Prin ce schimbări a trecut?

In articol:

În urmă cu câteva luni, Ana Morodan ajungea pe prima pagină a tabloidelor, după ce a provocat un accident rutier.

De atunci i s-a schimbat întreaga viață, pe toate planurile, și spune că și ea este un alt om. Unul pe care acum nici oamenii apropiați ei nu îl mai recunosc.

Ana Morodan își schimbă viața-n bine de la o zi la alta

Întorcându-se în trecut pentru a împărtăși totul cu cei care fac parte din comunitatea sa online, vedeta a povestit în detaliu scena groazei pe care a trăit-o în trafic.

Conform spuselor sale, când a provocat accidentul din Capitală, ”Contesa digitală” spune că memoria nu a mai ajutat-o.

Ea declară că din cauza calmantului de care ajunsese să fie dependentă avea pierderi de memoria, tocmai de aceea, atunci, nu avea niciun fel de control asupra sa.

Însă, acum situația stă cu totul diferit, motiv pentru care este recunoscătoare tuturor celor care au ajutat- să scape de dependență, chiar și propriei persoane.

Pentru că pe lângă ajutorul specializat și tratamentul pe care-l urmează, pentru a scăpa de dependență, faptul că s-a prioritizat și a renunțat la activitățile care îi provocau anxietate, deci care o trimiteau spre administrarea calmantului, a ajutat-o enorm.

Acum este într-un proces de vindecare și spune că are încredere, deși mai trece și prin zile grele, că va înclina, în cele din urmă, balanța vieții sale spre calea cea dreaptă și cea sănătoasă.

”Voiam să vă spun cum am renunțat la calmant. În primul rând, a fost șocul faptului că în episodul respectiv (nr. în momentul accidentului) eu nu am știut de mine, nu am avut control asupra mea, asupra acțiunilor, nu am mai ținut minte ce am făcut, cum am ajuns în mașină, pentru că te face să-ți pierzi memoria de scurtă durată, și asta m-a speriat. Și doi, am putut să fac asta cu ajutorul oamenilor din jurul meu, adică psihologi, psihiatri, am fost și la clinică o săptămână, unde m-am odihnit și am luat un tratament specializat pentru asta (nr. pentru a renunța la calmant) și am decis eu pentru mine să înfrunt viața și să fac față vieții fără acest calmant. Dar ce a fost definitoriu pentru mine este că eu m-am extras din toate aspectele vieții mele care-mi provocau anxietate: nu m-am mai dus la evenimente, nu m-am mai întâlnit de nenumărate ori cu oameni, clienți, nu mi-am mai luat foarte multe responsabilități și am stat mult cu mine, fără să mă mai expun la lucruri care mă trimiteau să iau pastila asta. Sunt complet alt om, îmi spun asta și prietenii mei, și n-au trecut decât patru luni. Dar să știți că eu încă am un tratament pentru anxietate, recomandat de medic”, a spus Ana Morodan, pe contul personal de Instagram.